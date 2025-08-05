Ольга Навроцька провела літературний бранч, присвячений роману Хорт. Перший Характерник

Українська письменниця Ольга Навроцька. Фото: Ольга Навроцька

Українська письменниця та співавторка фентезі-всесвіту "Хроніки Сили" Ольга Навроцька провела закритий літературний бранч, присвячений фентезі-роману "Хорт. Перший Характерник". Вона зібрала провідних книжкових блогерів.

Відомо, що повноцінний реліз книги заплановано на 1 вересня 2025 року.

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Роман "Хорт. Перший Характерник"

Цей роман відкриває літературну сагу, яка покликана стати фундаментом українського фентезі-всесвіту "Хроніки Сили", створеного у співпраці з режисером і продюсером Аланом Бадоєвим.

Ольга Навроцька на літературному бранчі. Фото: Ольга Навроцька

Під час зустрічі відбулося відкрите обговорення, під час якого Навроцька розповіла про закулісні деталі створення світу роману. Йдеться про власне Місце Сили, наявність любовної лінії, фаворитів книги та інше.

Ольга поділилася, що ідея книги виникла ще у 2018 році, але задум вдалося реалізувати в 2022 році. Роман "Хорт. Перший Характерник" вона написала за декілька місяців. У ньому розповідається про першого козака-характерника на імʼя Хорт. Він є міфічним воїном-магом, який об’єднує язичницьких богів і магічних істот у боротьбі з темрявою, що насувається з Північного Сходу.

Ольга Навроцька на презентації роману. Фото: Ольга Навроцька

Події розгортаються в 12 автентичних Місцях Сили — від Лисої Гори до Кам’яного Села. У цьому світі давні міфи, реалії сучасності та магія переплітаються в сучасному українському епосі, де кожен зможе побачити відображення себе й нашого часу.

Історія Хорта — це переосмислення сучасності мовою фентезі. Там переплітається реальність, легенди про богів України, історія та фантастичні істоти. Крім того, дотепний гумор та поширені ситуації роблять світ близьким для читача.

Українська письменниця та співавторка фентезі-всесвіту "Хроніки Сили". Фото: Ольга Навроцька

У рамках всесвіту "Хроніки Сили" також готуються екранізація роману та комікс, вихід якого запланований на 2026 рік. Обидва проєкти дадуть змогу ще глибше поринути у магічний світ.

Крім того, Навроцька повідомила, що вже працює над другою частиною історії.

Відомо, що роман "Хорт. Перший Характерник" вийде 1 вересня 2025 року у видавництві КСД. Наразі можна оформити передзамовлення лімітованого накладу з підписами Ольги Навроцької та Алана Бадоєва.

Нагадаємо, Ольга Навроцька та Алан Бадоєв отримали підтримку від Українського культурного фонду на створення фільму за романом "Хорт. Перший Характерник".

Раніше у Києві відбулося публічне читання роману "Хорт. Перший Характерник".