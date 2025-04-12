Ксения Мишина и Ivan NAVI снялись в страстном клипе Грехи — видео

Ксения Мишина. Фото: пресс-служба

Украинская актриса Ксения Мишина удивила поклонников новой необычной ролью. Звезда сериала "Крепостная" впервые снялась в музыкальном клипе.

Певец Ivan NAVI запремьерил на YouTube новую видеоработу с участием актрисы.

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Новая видеоработа артиста от режиссера Даниила Демехина стала художественным отражением семи смертных грехов. По сюжету певец встречается со своими самыми большими соблазнами в образе девушки, которую любит.

Избранницу NAVI молниеносно воплотила Мишина. Образы актрисы стали своеобразными метафорами к главному лейтмотиву клипа. Для звезды, кстати, проект стал первым опытом в съемках музыкальных видео.

Ксения Мишина в клипе Ivan NAVI. Фото: пресс-служба

"В видеоклипе мы обратились к теме семи смертных грехов. Грехи — это отражение многих конфликтов, которые происходят внутри нас. "Вылечиться" от этого состояния можно только увидев всю их истинную природу, столкнувшись с ними лицом к лицу. Тогда выбор будет за вами — поддаваться соблазнам снова и снова или выйти из этого круга и выбрать внутренний покой", — рассказал о совместной работе с актрисой Ivan NAVI.

Ivan NAVI и Ксения Мишина. Фото: пресс-служба

Напомним, Анна Тринчер удивила премьерой нового клипа в Киевском планетарии. А также мы писали, что Дженнифер Лопес сыграет в ромкоме от Netflix.