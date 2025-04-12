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Ксенія Мішина підкорила чуттєвістю у драматичному кліпі Ivan NAVI

12 квітня 2025 13:28
Марія Коваленко - Редактор
Ксенія Мішина та Ivan NAVI знялися у пристрасному кліпі Гріхи — відео
Ксенія Мішина. Фото: пресслужба
Марія Коваленко - Редактор

Українська акторка Ксенія Мішина здивувала шанувальників новою незвичною роллю. Зірка серіалу "Кріпосна" вперше знялася у музичному кліпі.

Співак Ivan NAVI запрем'єрив на YouTube нову відеороботу за участю акторки.

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Ксенія Мішина знялася у музичній драмі з Ivan NAVI

Нова відеоробота артиста від режисера Данила Дємєхіна стала художнім відображенням семи смертних гріхів. За сюжетом співак зустрічається зі своїми найбільшими спокусами в образі дівчини, яку кохає.

Обраницю NAVI блискавично втілила Мішина. Образи акторки стали своєрідними метафорами до головного лейтмотиву кліпу. Для зірки, до речі, проєкт став першим досвідом у зніманнях музичних відео.

Ксенія Мішина вперше знялася у кліпі - фото
Ксенія Мішина у кліпі Ivan NAVI. Фото: пресслужба

"У відеокліпі ми звернулись до теми семи смертних гріхів. Гріхи — це віддзеркалення багатьох конфліктів, які відбуваються всередині нас. "Вилікуватись" від цього стану можна лише побачивши всю їх справжню природу, зіткнувшись з ними віч-на-віч. Тоді вибір буде за вами — піддаватись спокусам знову і знову чи вийти з цього кола та обрати внутрішній спокій", — розповів про спільну роботу з акторкою Ivan NAVI.

Ксенія Мішина знялася у кліпі Ivan NAVI - фото
Ivan NAVI та Ксенія Мішина. Фото: пресслужба

Нагадаємо, Анна Трінчер здивувала прем'єрою нового кліпу в Київському планетарії. А також ми писали, що Дженніфер Лопес зіграє в ромкомі від Netflix.

Ксенія Мішина українські зірки кліп Прем'єра Ivan Navi
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