Ксенія Мішина та Ivan NAVI знялися у пристрасному кліпі Гріхи — відео

Ксенія Мішина. Фото: пресслужба

Українська акторка Ксенія Мішина здивувала шанувальників новою незвичною роллю. Зірка серіалу "Кріпосна" вперше знялася у музичному кліпі.

Співак Ivan NAVI запрем'єрив на YouTube нову відеороботу за участю акторки.

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Нова відеоробота артиста від режисера Данила Дємєхіна стала художнім відображенням семи смертних гріхів. За сюжетом співак зустрічається зі своїми найбільшими спокусами в образі дівчини, яку кохає.

Обраницю NAVI блискавично втілила Мішина. Образи акторки стали своєрідними метафорами до головного лейтмотиву кліпу. Для зірки, до речі, проєкт став першим досвідом у зніманнях музичних відео.

Ксенія Мішина у кліпі Ivan NAVI. Фото: пресслужба

"У відеокліпі ми звернулись до теми семи смертних гріхів. Гріхи — це віддзеркалення багатьох конфліктів, які відбуваються всередині нас. "Вилікуватись" від цього стану можна лише побачивши всю їх справжню природу, зіткнувшись з ними віч-на-віч. Тоді вибір буде за вами — піддаватись спокусам знову і знову чи вийти з цього кола та обрати внутрішній спокій", — розповів про спільну роботу з акторкою Ivan NAVI.

Ivan NAVI та Ксенія Мішина. Фото: пресслужба

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