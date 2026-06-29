Фестиваль документального кино DC/DOX как отражение американского общества

Участники кинофестиваля. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Ульяна Бойчук журналистка, (США)

Вторые выходные июня в Вашингтоне — время, когда проходит один из крупнейших фестивалей документального кино на Восточном побережье страны. Город для проведения фестиваля выбрали не случайно. По мнению посетителей, именно Вашингтон является лучшим местом для такого события, ведь местная аудитория наиболее открыто воспринимает подобные культурные мероприятия.

Что именно показывали и какие социальные темы поднимали на фестивале — расскажет журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук, которая уже во второй раз работает на фестивале документального кино в Вашингтоне DC/DOX.

DC/DOX — фестиваль документального кино, который уже в четвёртый раз проходит во вторые выходные июня в Вашингтоне DC — столице Соединённых Штатов. Очень часто на эти даты планируется множество других сопутствующих мероприятий, таких как День рождения президента США и поединок UFC на территории Белого дома, или военный парад, как это было в прошлом году, однако любители документального кино не обращают на это внимания и целенаправленно отправляются смотреть фильмы и посещать дискуссионные и режиссёрские мастер-классы в Вашингтоне

"Нет лучшего места, чем Вашингтон, для проведения этого кинофестиваля" — таков был инсайд от нескольких журналистов, которые неоднократно модерировали дискуссии с режиссерами после премьеры. Что касается премьер, то фестиваль открыл фильм об американской легенде тенниса Билли Джин Кинг "Give me the ball". Кроме того, другие картины на фестивале очень точно отражали то, чем живет сегодня американское общество.

Give me the Ball

Фильм-открытие кинофестиваля "Give me the Ball" рассказывает о жизни одной из самых известных теннисисток мира Билли Джин Кинг. В 1960–1970-х годах она, пожалуй, первой заговорила о несправедливости, с которой сталкиваются и до сих пор продолжают сталкиваться женщины в спорте: здесь много говорится о том, как в теннисе женщинам платят меньше, не воспринимают как равных и даже не предлагают стипендиальные программы в университетах и т.д. Главной линией фильма является матч Билли Джин Кинг против Бобби Риггса в сентябре 1973 года, где Джин Кинг обыграла соперника со счётом 6:4, 6:3, 6:3, в матче, где победитель получал весь приз — 100 000 долларов. Этот матч в 1973 году посмотрели не менее 90 миллионов зрителей по всему миру, и именно он стал ключевым событием в движении за права женщин и борьбе за равенство в спорте. И мисс Кинг Джин в фильме рассказывает о тактике, которую она использовала в этом матче, о своих личных переживаниях и т.д. Позже она начала бороться за права женщин, основала фонд и параллельно создала медиа-проект "Woman in Sports" — первое издание, посвященное женщинам в теннисе.

Спикеры на кинофестивале. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

На премьеру своего фильма на DC/DOX Билли Джин Кинг пришла лично, где после показа отвечала на вопросы зрителей, но, кроме того, не изменила своей традиции и после панельной дискуссии разбросала в зал подписанные теннисные мячики. На мой вопрос, откуда Билли Джин Кинг черпает силы, она ответила, что из людей, которые рядом.

Спикеры на кинофестивале. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

"Я верю, что существует нечто большее, чем мы сами. И именно благодаря связи между людьми мы поддерживаем друг друга. Эта невидимая нить, которая объединяет нас всех, дарит мне ощущение свободы. Я люблю работать в команде, люблю людей. На самом деле я искренне люблю людей. Для меня каждый человек важен. Мне неважно, кто ты и какого пола — каждый имеет значение. Я всегда это чувствовал: и среди игроков, и среди всех людей, с которыми приходилось работать и встречаться. Именно люди дают мне силу".

Беременность в 16 лет по-американски

Американский Юг лидирует в стране по количеству подростковых беременностей — в штатах с худшими показателями по этому критерию, а именно в Арканзасе, Миссисипи, Алабаме и Техасе, — количество подростковых родов может составлять примерно 25 и более случаев на 1000 девушек, тогда как в штатах с самыми низкими показателями (например, Нью-Гэмпшир) этот показатель едва превышает 4 случая. В штате Арканзас для забеременевших подростков есть специально оборудованные дома, где они могут находиться в последние месяцы беременности и несколько месяцев после рождения ребенка. Там за их поведением следят специалисты, а для того, чтобы покинуть такое учреждение, нужно доказать, что девушка самостоятельно готова взять на себя ответственность за новорожденного ребенка, сдать экзамены, которые она пропустила в школе. Пропускать школу или даже просто не заканчивать старшие классы в такой ситуации в Арканзасе — это норма, а забеременевших девушек в школе очень часто издеваются учителя, а не сверстники. Причин подростковой беременности в Америке много, среди самых распространённых — низкое качество образования, отсутствие нормального полового воспитания в школах, бедность, наследственность, а также неумение понимать секс и собственные чувства.

Участники кинофестиваля. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Фильм "Baby Girls" как раз об этом. Режиссёры показывают жизнь трёх девушек, которые сначала жили в общежитии, а позже, после рождения детей, взяли на себя ответственность, которая может быть нелегкой, и многие из них не справились с ней так, как обещали себе изначально. Фильм показывает жизнь девушек в течение первых лет их взросления в подростковом возрасте. По словам создателей фильма, работа над проектом стала для команды не только профессиональным, но и глубоко личным опытом, помогающим лучше понять героинь и их борьбу.

Спикеры на кинофестивале. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

"Эти девушки — полноценные личности: добрые, интересные и искренние. Иногда было очень тяжело возвращаться домой в Нью-Йорк, оставляя их в сложных ситуациях. Это был очень эмоциональный опыт. Мы до сих пор поддерживаем с ними связь и продолжаем заботиться о них. Думаю, эта история сделала всех нас более сочувствующими. Именно на это мы и надеемся от документального фильма — чтобы зрители не осуждали этих девушек, а увидели, через какие сложные обстоятельства они проходят. Это не их вина, они просто пытаются справиться с тем, что у них есть, хотя этих ресурсов часто недостаточно", — рассказали авторы фильма на дискуссии после просмотра.

Безопасность в интернете

Сейчас очень популярно искать себе пару в приложениях для знакомств. Люди, упорно ищущие свое счастье, регистрируются как минимум на пяти-семи платформах, покупают дополнительные подписки, суперлайки и розы, чтобы заполучить свою любовь. Соответственно, крупные корпорации, пользуясь эмоциональной уязвимостью и желанием людей найти себе пару, публично обещают этим людям безопасность и любовь, но на самом деле создают условия, в которых люди часто становятся зависимыми от этих приложений, тратят много времени на поиски пары, и очень часто без особого успеха. Кроме того, приложения для знакомств по непонятной схеме ранжируют людей, что может создавать барьеры для пар, которые, возможно, могли бы познакомиться там. И пока крупные корпорации, занимающиеся поиском знакомств, лишь наращивают свою популярность, количество подписчиков, бюджеты и потребителей, люди сами по себе усиливают недоверие к окружающим и уменьшают шансы найти свою половинку. Об этом рассказывает в своём фильме "Love Apptually" режиссёр Шалини Кантая, номинантка на премию "Эмми". По мнению режиссёра, повернуть развитие цифровых технологий вспять уже невозможно. В то же время общество должно осознать риски, которые они несут для частной жизни и гражданских свобод. Она подчеркивает, что технологические компании способны собирать огромные объемы данных о пользователях и формировать подробные психологические профили, зачастую без полного понимания этого со стороны людей. Именно поэтому, по её словам, ключевой задачей сегодня является создание чётких механизмов регулирования и контроля за новыми технологиями.

"Это действительно опасные вещи, и нам нужно надлежащее управление. Я не думаю, что мы можем повернуть эти технологии вспять, но гражданское общество должно начать успевать за их развитием. Я надеюсь, что после просмотра такого фильма люди уже никогда не будут смотреть на эти приложения так же, как раньше. Когда ты видишь проблему — можешь ее поставить под сомнение, когда ставишь под сомнение — можешь бросить ей вызов, а когда бросаешь вызов — можешь изменить ее. Надеюсь, что после этого люди начнут разговаривать со своими представителями во власти и требовать изменений в политике", — отметила она.

Проблема исчезновения местных печатных СМИ

"Seized" — это история небольшого местного издания, которое, несмотря на давление и трудности, продолжает бороться за право рассказывать правду своим читателям. Фильм поднимает проблему упадка печатных СМИ и показывает, как крупные корпорации постепенно вытесняют независимые местные газеты, но, несмотря на это, небольшие редакции не сдаются и пытаются выжить.

Представители фильма "Seized". Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В центре сюжета — журналист, который приезжает из большого мегаполиса в маленький городок и сталкивается с конфликтом между редакцией и местными властями. Причина — серия журналистских расследований, после которых местный шериф организовал рейд на редакцию, чтобы понять, над чем именно работают журналисты. Последние возмутились и назвали это преследованием свободы слова. На следующий день после рейда мать главного редактора, которая также была владелицей издания, скончалась. Семья убеждена, что пережитый стресс значительно ухудшил её состояние. К слову, именно благодаря ей газета в свое время осталась независимой: она выкупила издание, чтобы не допустить прихода крупных медиакорпораций в город.

Представители фильма "Seized". Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Судебное дело продолжается до сих пор, но главный редактор продолжает борьбу — не только за справедливость, но и за будущее местной журналистики. Несмотря на серьезность темы, в фильме много юмора, поскольку журналист, приехавший из мегаполиса, сталкивается с реалиями глубинки Америки, где в редакции до сих пор пользуются проводными телефонами, старыми компьютерами, а в маленьком городке, где все друг друга знают, порой очень трудно скрыть правду, опубликовать комментарий или остаться незамеченным.

"Seized" глубоко раскрывает проблемы местных СМИ — от экономического давления крупных корпораций до вызовов цифровой эпохи. В то же время это вдохновляющий рассказ о людях, которые не отказываются от своей миссии. Документальная история о маленькой газете из американской глубинки оставляет ощущение надежды и напоминает, что независимая журналистика по-прежнему способна менять общество.

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