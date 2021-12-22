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В Киеве полиция схватила сразу 11 закладчиков: подробности. Фото

Киев
22 декабря 19:54
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Правоохранители изъяли наркотики и деньги
В Киеве полиция схватила сразу 11 закладчиков: подробности. Фото

В Дарницком районе Киева накрыли 11 наркоторговцев. Нарушителям грозит срок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева 22 декабря.

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Что известно

Выяснилось, что продажей наркотиков занималась семейная пара, которая привлекла в эту схему еще 9 человек. Полиция выяснила, что продажей запрещенных веществ пара занималась на территории Киева и Одессы, а ежемесячная выручка составляла около 1 миллиона гривен.

Нарко

Подробности работы преступников

29-летняя женщина и 30-летний мужчина уроженцы Черкасщины, троих людей пара наняла, как администраторов, а еще шестерых, как закладчиков. Дилеры проверяли, чтобы деньги поступали на счет, после чего координировали зависимых от наркотических веществ к месту нахождения.

Нарко

Что грозит преступникам

На данный момент полиция задержала 5 человек и находятся в поисках еще четырех человек. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Недавние инциденты, связанные с наркотиками

  • Жители одной из многоэтажек в Оболонском районе Киева жалуются, что их подъезд облюбовали инъекционные наркоманы и регулярно занимаются там своей преступной деятельностью.
  • Патрульная полиция Киева остановила автомобиль марки Peugeot на проспекте Победы, так как водитель авто нарушил правила дорожного движения. При общении копы увидели, что мужчина и пассажирка находятся в неадекватном состоянии.
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Автор публикации
Рожик Денис
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Главная Киев В Киеве полиция схватила сразу 11 закладчиков: подробности. Фото
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