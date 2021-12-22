В Киеве полиция схватила сразу 11 закладчиков: подробности. Фото

В Дарницком районе Киева накрыли 11 наркоторговцев. Нарушителям грозит срок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева 22 декабря.

Читайте также: В аэропорту "Борисполь" полиция задержала водителя под воздействием наркотиков. Фото

Что известно

Выяснилось, что продажей наркотиков занималась семейная пара, которая привлекла в эту схему еще 9 человек. Полиция выяснила, что продажей запрещенных веществ пара занималась на территории Киева и Одессы, а ежемесячная выручка составляла около 1 миллиона гривен.

Подробности работы преступников

29-летняя женщина и 30-летний мужчина уроженцы Черкасщины, троих людей пара наняла, как администраторов, а еще шестерых, как закладчиков. Дилеры проверяли, чтобы деньги поступали на счет, после чего координировали зависимых от наркотических веществ к месту нахождения.

Что грозит преступникам

На данный момент полиция задержала 5 человек и находятся в поисках еще четырех человек. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Недавние инциденты, связанные с наркотиками