В аэропорту “Борисполь” полиция задержала водителя под воздействием наркотиков. Фото

В аэропорту “Борисполь” сотрудники патрульной полиции обнаружили автомобиль марки Skoda, водитель которого нарушил правила дорожного движения. У водителя были все признаки наркотического опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя.

Водитель под кайфом

Во время общения с нарушителем правил дорожного движения, инспекторы увидели, что мужчина ведет себя несколько странно. У него обнаружили признаки того, что он находится “под кайфом”. Экспертиза в медицинском учреждении показала, что 45-летний водитель управлял автомобилем под воздействием марихуаны.

Протокол

На мужчину был составлен ряд протоколов: по части 1 статьи 130, части 1 статьи 122 Кодекса Украины про административные правонарушения.

Недавний случай

Накануне уже произошел подобный инцидент в Киеве. Водителя автомобиля задержали за нарушение правил дорожного движения. Во время общения копы обнаружили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.

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