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В аэропорту “Борисполь” полиция задержала водителя под воздействием наркотиков. Фото

Киев
22 декабря 12:50
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Водитель авто нарушил правила дорожного движения
В аэропорту “Борисполь” полиция задержала водителя под воздействием наркотиков. Фото

В аэропорту “Борисполь” сотрудники патрульной полиции обнаружили автомобиль марки Skoda, водитель которого нарушил правила дорожного движения. У водителя были все признаки наркотического опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя.

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Водитель под кайфом

Во время общения с нарушителем правил дорожного движения, инспекторы увидели, что мужчина ведет себя несколько странно. У него обнаружили признаки того, что он находится “под кайфом”. Экспертиза в медицинском учреждении показала, что 45-летний водитель управлял автомобилем под воздействием марихуаны.

Наркотики

Протокол

На мужчину был составлен ряд протоколов: по части 1 статьи 130, части 1 статьи 122 Кодекса Украины про административные правонарушения.

Недавний случай

Накануне уже произошел подобный инцидент в Киеве. Водителя автомобиля задержали за нарушение правил дорожного движения. Во время общения копы обнаружили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.

Недавние инциденты, связанные с наркотиками

  • Патрульная полиция Киева остановила автомобиль марки Peugeot на проспекте Победы, так как водитель авто нарушил правила дорожного движения. При общении копы увидели, что мужчина и пассажирка находятся в неадекватном состоянии.
  • Жители одной из многоэтажек в Оболонском районе Киева жалуются, что их подъезд облюбовали инъекционные наркоманы и регулярно занимаются там своей преступной деятельностью.
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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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наркотики полиция аэропорт Борисполь авто
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