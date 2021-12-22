Полиция Киева остановила авто для проверки документов и нашла наркотики. Фото

Патрульная полиция Киева остановила автомобиль марки Peugeot на проспекте Победы, так как водитель авто нарушил правила дорожного движения. При общении копы увидели, что мужчина и пассажирка находятся в неадекватном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Неадекватный водитель

Во время общения полицейские заметили, что водитель автомобиля находится в состоянии наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.

Проверка людей и авто

Учитывая ненормальное поведение водителя и пассажирки, копы провели поверхностную проверку людей и авто. У женщины инспекторы нашли пакетик с порошком, по всей видимости это наркотики. В самом авто были найдены таблетки, вероятнее всего наркотического действия, предмет, который похож на пистолет, тесак и ножи.

Протокол

Инспекторы составили протокол по части 3 статьи 130 и части 4 статьи 126 Кодекса Украины про административные правонарушения.

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