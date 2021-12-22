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Полиция Киева остановила авто для проверки документов и нашла наркотики. Фото

Киев
22 декабря 09:13
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Автомобиль остановили на проспекте Победы
Полиция Киева остановила авто для проверки документов и нашла наркотики. Фото

Патрульная полиция Киева остановила автомобиль марки Peugeot на проспекте Победы, так как водитель авто нарушил правила дорожного движения. При общении копы увидели, что мужчина и пассажирка находятся в неадекватном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Неадекватный водитель

Во время общения полицейские заметили, что водитель автомобиля находится в состоянии наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.

Наркотики

Проверка людей и авто

Учитывая ненормальное поведение водителя и пассажирки, копы провели поверхностную проверку людей и авто. У женщины инспекторы нашли пакетик с порошком, по всей видимости это наркотики. В самом авто были найдены таблетки, вероятнее всего наркотического действия, предмет, который похож на пистолет, тесак и ножи.

Наркотики

Протокол

Инспекторы составили протокол по части 3 статьи 130 и части 4 статьи 126 Кодекса Украины про административные правонарушения.

Наркотики

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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Киев наркотики полиция авто
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