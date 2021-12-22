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На Оболони горела многоэтажка: что известно и какие правила безопасности

Киев
22 декабря 15:19
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К счастью, пострадавших нет
На Оболони горела многоэтажка: что известно и какие правила безопасности

В Оболонском районе Киева произошел пожар. На улице Зои Гайдай загорелась кухня в одной из квартир многоэтажного дома.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар на Оболони

Пожар произошел 22 декабря в 05:07 утра. На специальную линию спасателей поступило сообщение о пожаре по адресу улица Зои Гайдай, 3. На место происшествия в немедленном порядке отправились сотрудники 25-ой Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что возгорание произошло на кухне в одной из квартир на 7 этаже.

В 5:23 пожар был локализован на площади 6 квадратных метров, а в 5:30 - ликвидирован.

Испорченные вещи

Вследствие пожара сильно пострадали холодильник, мебель и личные вещи.

Рекомендации

Чтобы избежать пожара необходимо придерживаться правил пожарной безопасности:

  • не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с электроприборами.
  • выходя из дома, выключайте приборы из розеток, в частности телевизоры, утюги, электрочайники.
  • следите за исправностью электросети и не перегружайте ее.
  • не сушите вещи над газовой плитой. Не развешивайте возле плит полотенца, салфетки, деревянную утварь.
  • рассказывайте детям о правил противопожарной безопасности.

Недавние пожары в Киеве

  • В Оболонском районе Киева люди остались без света. Причина - возгорание в электрощитовой в многоэтажном доме.
  • В Деснянском районе Киева произошел пожар. На улице Николая Закревского, 95, 21 декабря около 6:30 загорелась гирлянда на балконе.
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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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