На Оболони горела многоэтажка: что известно и какие правила безопасности

В Оболонском районе Киева произошел пожар. На улице Зои Гайдай загорелась кухня в одной из квартир многоэтажного дома.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Пожар произошел 22 декабря в 05:07 утра. На специальную линию спасателей поступило сообщение о пожаре по адресу улица Зои Гайдай, 3. На место происшествия в немедленном порядке отправились сотрудники 25-ой Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что возгорание произошло на кухне в одной из квартир на 7 этаже.
В 5:23 пожар был локализован на площади 6 квадратных метров, а в 5:30 - ликвидирован.
Вследствие пожара сильно пострадали холодильник, мебель и личные вещи.
Чтобы избежать пожара необходимо придерживаться правил пожарной безопасности: