На Оболони горела многоэтажка: что известно и какие правила безопасности

В Оболонском районе Киева произошел пожар. На улице Зои Гайдай загорелась кухня в одной из квартир многоэтажного дома.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар на Оболони

Пожар произошел 22 декабря в 05:07 утра. На специальную линию спасателей поступило сообщение о пожаре по адресу улица Зои Гайдай, 3. На место происшествия в немедленном порядке отправились сотрудники 25-ой Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что возгорание произошло на кухне в одной из квартир на 7 этаже.

В 5:23 пожар был локализован на площади 6 квадратных метров, а в 5:30 - ликвидирован.

Испорченные вещи

Вследствие пожара сильно пострадали холодильник, мебель и личные вещи.

Рекомендации

Чтобы избежать пожара необходимо придерживаться правил пожарной безопасности:

не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с электроприборами.

выходя из дома, выключайте приборы из розеток, в частности телевизоры, утюги, электрочайники.

следите за исправностью электросети и не перегружайте ее.

не сушите вещи над газовой плитой. Не развешивайте возле плит полотенца, салфетки, деревянную утварь.

рассказывайте детям о правил противопожарной безопасности.

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