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В Киеве из-за новогодней гирлянды загорелась квартира в многоэтажке

Киев
21 декабря 13:45
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Пожар произошел в Деснянском районе Киева
В Киеве из-за новогодней гирлянды загорелась квартира в многоэтажке

В Деснянском районе Киева произошел пожар. На улице Николая Закревского, 95, 21 декабря около 6:30 загорелась гирлянда на балконе.

Соответствующее видео разместил dtp.kiev.ua.

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Подробности

Известно, что на балконе жилого многоэтажного дома загорелась гирлянда. Информации о пострадавших нет. Что именно стало причиной возгорания - неизвестно.

Рекомендации

В канун новогодних праздников, жителям и гостям столицы рекомендуется покупать качественные гирлянды на пальчиковых батарейках. Также рекомендуется купить в квартиры огнетушители по количеству комнат и установить противопожарную сигнализацию. Система позволит вызвать сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на пару минут раньше, чем это сделают люди.

Кроме того, учитывая, что многие люди находятся в предпраздничном настроении, настоятельно рекомендуется на ночь выключать все гирлянды. Также их стоит выключать при выходе из дома. Поберегите себя и окружающих людей, потому что никогда не знаешь, что может произойти через 10 минут.

Недавние пожары в Киеве и Киевской области

  • В Белоцерковском районе Киевской области произошло чрезвычайное происшествие. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело пожилого мужчины.
  • В Киеве произошел пожар. В районе жилого массива Осокорки во дворе жилого дома загорелся автомобиль.
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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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