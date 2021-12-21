В Киеве из-за новогодней гирлянды загорелась квартира в многоэтажке

В Деснянском районе Киева произошел пожар. На улице Николая Закревского, 95, 21 декабря около 6:30 загорелась гирлянда на балконе.

Соответствующее видео разместил dtp.kiev.ua.

Читайте також: Под Киевом в пожаре погиб пенсионер

Подробности

Известно, что на балконе жилого многоэтажного дома загорелась гирлянда. Информации о пострадавших нет. Что именно стало причиной возгорания - неизвестно.

Рекомендации

В канун новогодних праздников, жителям и гостям столицы рекомендуется покупать качественные гирлянды на пальчиковых батарейках. Также рекомендуется купить в квартиры огнетушители по количеству комнат и установить противопожарную сигнализацию. Система позволит вызвать сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на пару минут раньше, чем это сделают люди.

Кроме того, учитывая, что многие люди находятся в предпраздничном настроении, настоятельно рекомендуется на ночь выключать все гирлянды. Также их стоит выключать при выходе из дома. Поберегите себя и окружающих людей, потому что никогда не знаешь, что может произойти через 10 минут.

Недавние пожары в Киеве и Киевской области