Из-за пожара на Оболони люди остались без света. Эксклюзивные фото

В Оболонском районе Киева люди остались без света. Причина - возгорание в электрощитовой в многоэтажном доме.

Об этом сообщают журналисты "Надзвичайне.LIVE"

Подробности пожара

На специальную линию спасателей поступило сообщение о пожаре по адресу улица Маршала Малиновского. По прибытию пожарных 25 части было установлено, что горит электрощитовая в подвальном помещении жилого многоэтажного дома.

Люди сидят без света

На место происшествия были направлены дежурные электрики управляющей компании. После отключения электроснабжения бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приступили к своей работе, пожар ликвидировали.

В результате возгорания большинство жителей остались без света. Люди жалуются, что уже не первый год и не первый раз есть проблемы с электричеством.

При этом, по словам жильцов они жаловались во все возможные инстанции, но от этого ничего не изменилось. Сколько еще часов, дней не будет света неизвестно и говорят, что к этому привыкли.

Алексей Павловский расскажет подробнее на телеканале Live с понедельника по пятницу в 18:15 в программе "Надзвичайне.LIVE"

Недавние пожары