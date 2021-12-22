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Из-за пожара на Оболони люди остались без света. Эксклюзивные фото

Киев
22 декабря 12:20
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Горела электрощитовая в подвале многоэтажки
Из-за пожара на Оболони люди остались без света. Эксклюзивные фото

В Оболонском районе Киева люди остались без света. Причина - возгорание в электрощитовой в многоэтажном доме.

Об этом сообщают журналисты "Надзвичайне.LIVE"

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Подробности пожара

На специальную линию спасателей поступило сообщение о пожаре по адресу улица Маршала Малиновского. По прибытию пожарных 25 части было установлено, что горит электрощитовая в подвальном помещении жилого многоэтажного дома.

Пожар

Люди сидят без света

На место происшествия были направлены дежурные электрики управляющей компании. После отключения электроснабжения бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приступили к своей работе, пожар ликвидировали.

В результате возгорания большинство жителей остались без света. Люди жалуются, что уже не первый год и не первый раз есть проблемы с электричеством.

При этом, по словам жильцов они жаловались во все возможные инстанции, но от этого ничего не изменилось. Сколько еще часов, дней не будет света неизвестно и говорят, что к этому привыкли.

Пожар

Алексей Павловский расскажет подробнее на телеканале Live с понедельника по пятницу в 18:15 в программе "Надзвичайне.LIVE"

Недавние пожары

  • В Деснянском районе Киева произошел пожар. На улице Николая Закревского, 95, 21 декабря около 6:30 загорелась гирлянда на балконе.
  • В Белоцерковском районе Киевской области произошло чрезвычайное происшествие. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело пожилого мужчины.
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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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Киев пожар ГСЧС электроэнергия
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