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Киевская область переходит в "желтую" зону

Киев
21 декабря 18:32
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Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
Киевская область переходит в "желтую" зону

С 23 декабря 2021 года Киевская область переходит в “желтую” зону карантина. Данное решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

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Киевская область в "желтой" зоне

На заседании постановили, что с 00:00 23 декабря 2021 года в Киевской области будет установлен "желтый" уровень эпидемиологической безопасности. Кроме того, "желтый" уровень будет установлен в Житомирской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Новые правила карантина

С 6 декабря 2021 года начали действовать новые правила карантина. То есть, посещать общественные заведения могут те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 и имеет соответствующий документ.

Также, хотя бы одну дозу вакцины и соответствующие документы должны иметь сотрудники ресторанов, гостиниц и спортзалов.

Кроме того, если вы не сделали хотя бы одну вакцину, при себе нужно иметь негативный результат ПЦР-теста, который действует не более 72 часов.

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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Кабинет министров коронавирус Киев карантин
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