В Киеве зафиксировали резкий скачок заболевших на COVID-19

По состоянию на 21 декабря 2021 года, в Киеве лабораторно подтвердили 1 496 новых случаев заболевания на COVID-19. При этом, за сутки выздоровели 2 068 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны.

Статистика

За сутки зафиксировано 1 496 новых случаев заболевания на COVID-19. При этом, от осложнений умерли 16 людей. В целом по Киеву с начала пандемии подтвердили 322 643 случая заболевания на COVID-19.

Киевская область

По состоянию на 21 декабря 2021 года, в Киевской области лабораторно подтвердили 275 новых случаев заболевания на COVID-19. На данный момент болеет 652 человека. Выздоровевших - 914 человек.

Ситуация по Украине

За сутки в Украине коронавирусом заболели 6 029 человек. От осложнений умерли 346 пациентов. Выздоровели - 18 850 пациентов. На данный момент коронавирусом болеет 13 167 киевлян.

Больше о коронавирусе в Киеве