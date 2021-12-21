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В Киеве зафиксировали резкий скачок заболевших на COVID-19

Киев
21 декабря 11:52
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За сутки из-за COVID-19 умерли 16 людей
В Киеве зафиксировали резкий скачок заболевших на COVID-19

По состоянию на 21 декабря 2021 года, в Киеве лабораторно подтвердили 1 496 новых случаев заболевания на COVID-19. При этом, за сутки выздоровели 2 068 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны.

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Статистика

За сутки зафиксировано 1 496 новых случаев заболевания на COVID-19. При этом, от осложнений умерли 16 людей. В целом по Киеву с начала пандемии подтвердили 322 643 случая заболевания на COVID-19.

Киевская область

По состоянию на 21 декабря 2021 года, в Киевской области лабораторно подтвердили 275 новых случаев заболевания на COVID-19. На данный момент болеет 652 человека. Выздоровевших - 914 человек.

Ситуация по Украине

За сутки в Украине коронавирусом заболели 6 029 человек. От осложнений умерли 346 пациентов. Выздоровели - 18 850 пациентов. На данный момент коронавирусом болеет 13 167 киевлян.

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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