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В Харьковской области при пожаре погиб хозяин дома

На Харьковщине в частном доме произошел пожар. Внутри горящего сооружения спасатели нашли тело хозяина.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

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Что известно о пожаре на Харьковщине?

В сообщении спасателей говорится, что пожар произошел в Лозовском районе в селе Тройчатое на улице Железнодорожная.

"К месту вызова выехал дежурный караул 45-й Государственной пожарно-спасательной части. На время его прибытия установлено, что в летней кухне горело жилое помещение на площади 10 кв. м. Здание кухни сразу обесточили, а на тушение огня подали 2 пожарных ствола", – говорится в сообщении.

Пожарные во время пожара нашли внутри горящего сооружения тело хозяина 1957 года рождения. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

Пожары в Харьковской области

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Автор публикации
Воробьева Лилия
В 2015 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получив диплом по специальности «Журналистика». Более десяти лет работаю журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. В своих текстах всегда стараюсь писать о сложном простым языком.
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