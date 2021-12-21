Масштабна пожежа сталася в приватному секторі Харкова. Фото

У Харкові під час пожежі в приватному секторі по вул. Колодязній загорілися три будинки. Подія трапилася в понеділок, 20 грудня, ввечері.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.
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"Загорілася господарська споруда. Від неї вогонь швидко перекинувся на дахи сусідніх приватних будинків", – йдеться в повідомленні.
До моменту приїзду пожежників вогонь поширився на площу близько 50 кв. м. Протягом кількох годин три команди рятувальників заливали будинки водою.
В результаті НП ніхто з жителів не постраждав. Причини загоряння встановлюються.