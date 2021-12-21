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Масштабна пожежа сталася в приватному секторі Харкова. Фото

Харків
21 грудня 19:57
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Подія трапилася в понеділок
Масштабна пожежа сталася в приватному секторі Харкова. Фото

У Харкові під час пожежі в приватному секторі по вул. Колодязній загорілися три будинки. Подія трапилася в понеділок, 20 грудня, ввечері.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

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Масштабна пожежа в Харкові

"Загорілася господарська споруда. Від неї вогонь швидко перекинувся на дахи сусідніх приватних будинків", – йдеться в повідомленні.

спасатели

До моменту приїзду пожежників вогонь поширився на площу близько 50 кв. м. Протягом кількох годин три команди рятувальників заливали будинки водою.

В результаті НП ніхто з жителів не постраждав. Причини загоряння встановлюються.

Пожежі на Харківщині

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Автор публікації
Павлишин Андрій
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Харків пожежа ДСНС
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