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Женщина отравилась угарным газом в своей квартире на Харьковщине. Фото

Харьков
21 декабря 11:00
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Пожарные вовремя спасли хозяйку квартиры
Женщина отравилась угарным газом в своей квартире на Харьковщине. Фото

В Харьковской области произошло чрезвычайное происшествие. Во время пожара в квартире хозяйка жилища отравилась угарным газом.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Пожар в Харьковской области

ЧП произошло 21 декабря в Лозовском районе. В городе Первомайский, в доме повулиці Рассветная, 2а, случился пожар. Горела квартира на втором этаже.

Пожежа

На место прибыли спасатели. Пожарные вывили, что в квартире горят бытовые вещи на площади около 6 кв. м. На тот момент в квартире находилась хозяйка квартиры. 49-летняя женщина отравилась угарным газом, но пожарные вовремя спасли женщину. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу. О ее состоянии пока ничего неизвестно.

Пожежа на Харківщині

Пожар спасатели ликвидировали. Причина возгорания пока неизвестна. Специалисты устанавливают все обстоятельства.

Пожары в Харькове и области

  • В Харькове на ул. Бучмы горел гараж. Три команды спасателей не допустили распространения пожара и погасили возгорание в течение часа.
  • В "Черную пятницу" у торгового центра"Караван" по ул. Героев Труда, 7 произошел взрыв. Загорелась шашлычная и магазин Салтовского мясокомбината.
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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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Харьков пожар Харьковская область
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