Женщина отравилась угарным газом в своей квартире на Харьковщине. Фото

В Харьковской области произошло чрезвычайное происшествие. Во время пожара в квартире хозяйка жилища отравилась угарным газом.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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ЧП произошло 21 декабря в Лозовском районе. В городе Первомайский, в доме повулиці Рассветная, 2а, случился пожар. Горела квартира на втором этаже.
На место прибыли спасатели. Пожарные вывили, что в квартире горят бытовые вещи на площади около 6 кв. м. На тот момент в квартире находилась хозяйка квартиры. 49-летняя женщина отравилась угарным газом, но пожарные вовремя спасли женщину. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу. О ее состоянии пока ничего неизвестно.
Пожар спасатели ликвидировали. Причина возгорания пока неизвестна. Специалисты устанавливают все обстоятельства.