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В Харькове создали новое КП: чем будет заниматься

Харьков
22 декабря 15:14
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КП получило название "Косультативно-кризисный центр "Ответственное родительство"
В Харькове создали новое КП: чем будет заниматься

В Харькове создали коммунальное предприятие "Косультативно-кризисный центр "Ответственное родительство". Такое решение приняли депутаты на внеочередной сессии городского совета 22 декабря.

Об этом сообщили во время внеочередной сессии Харьковского городского совета. 

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Новое коммунальное предприятие в Харькове

За соответствующее решение проголосовали 72 депутата. 

Учреждение создали с целью предоставления на местном уровне социальных услуг с элементами медиации. Центр должен будет устанавливать и распространять мирные методы разрешения семейных конфликтов. Эти методы должны влиять на права и законные интересы ребенка. 

Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что сейчас в Харькове фиксируется большое количество семейных конфликтов, связанных с разводами, лишением родительских прав, определением места жительства ребенка после развода. 

Внеочередная сессия городского совета Харькова

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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