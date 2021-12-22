В Харькове создали новое КП: чем будет заниматься

В Харькове создали коммунальное предприятие "Косультативно-кризисный центр "Ответственное родительство". Такое решение приняли депутаты на внеочередной сессии городского совета 22 декабря.

Об этом сообщили во время внеочередной сессии Харьковского городского совета.

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Новое коммунальное предприятие в Харькове

За соответствующее решение проголосовали 72 депутата.

Учреждение создали с целью предоставления на местном уровне социальных услуг с элементами медиации. Центр должен будет устанавливать и распространять мирные методы разрешения семейных конфликтов. Эти методы должны влиять на права и законные интересы ребенка.

Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что сейчас в Харькове фиксируется большое количество семейных конфликтов, связанных с разводами, лишением родительских прав, определением места жительства ребенка после развода.

Внеочередная сессия городского совета Харькова