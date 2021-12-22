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Самый дорогой проект города: Харьковский зоопарк будут охранять за несколько миллионов гривен

Харьков
22 декабря 13:36
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Такую сумму готовы заплатить за охрану объекта
Самый дорогой проект города: Харьковский зоопарк будут охранять за несколько миллионов гривен

За охрану Харьковского зоопарка заплатят 10 миллионов гривен. Речь идет о предоставлении услуг в течение года.

Об этом стало известно из тендера, опубликованного на сайте Prozorro.

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Охрана Харьковского зоопарка за 10 млн грн

За предоставление услуг по охране Харьковского зоопарка планируют заплатить 10 миллионов гривен в год. Соответствующий тендер был обнародован 9 декабря. До 9 января 2022 года принимаются тендерные предложения. Аукцион должен состояться 14 февраля.

Указано, что половину от общей суммы предоставят из городского бюджета. Остальные 50% составят доходы от хозяйственной деятельности зоопарка. Согласно требованиям, на территории должны разместить 14 постов охраны, которая будет работать круглосуточно. 

Тендер

Дорогие проекты города

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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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