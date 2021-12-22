"Можете в клетку переселиться": в Харькове произошел скандал на сессии горсовета

В Харькове во время девятой внеочередной сессии Харьковского городского совета 8-го созыва произошел скандал между депутатом от "Партии Шария" и Игорем Тереховым.

Об этом стало известно из трансляции внеочередной сессии.

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Скандал на сессии горсовета в Харькове

За трибуну для выступления вышел депутат городского совета от "Партии Шария" Сергей Терещук. В своей речи он сказал, что на зоопарк уже потрачено более 3 млрд гривен и он обошелся дороже, чем в Дубае. Также он добавил, что к ним во фракцию обращается много людей, живущих у зоопарка, которые считают, что условия для жизни у животных лучше, чем у горожан. На это мэр Харькова Игорь Терехов ответил ему: "Можете взять переселяться в клетку с животными, хоть всей фракцией вместе".

После Терехов добавил: "Человек в клетку хочет, что я могу сделать?".

Скандалы в Харькове