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"Можете в клетку переселиться": в Харькове произошел скандал на сессии горсовета

Харьков
22 декабря 13:52
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Инцидент произошел 22 декабря
"Можете в клетку переселиться": в Харькове произошел скандал на сессии горсовета

В Харькове во время девятой внеочередной сессии Харьковского городского совета 8-го созыва произошел скандал между депутатом от "Партии Шария" и Игорем Тереховым. 

Об этом стало известно из трансляции внеочередной сессии. 

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Скандал на сессии горсовета в Харькове

За трибуну для выступления вышел депутат городского совета от "Партии Шария" Сергей Терещук. В своей речи он сказал, что на зоопарк уже потрачено более 3 млрд гривен и он обошелся дороже, чем в Дубае. Также он добавил, что к ним во фракцию обращается много людей, живущих у зоопарка, которые считают, что условия для жизни у животных лучше, чем у горожан. На это мэр Харькова Игорь Терехов ответил ему: "Можете взять переселяться в клетку с животными, хоть всей фракцией вместе"

После Терехов добавил: "Человек в клетку хочет, что я могу сделать?". 

Скандалы в Харькове

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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Харьков Игорь Терехов
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