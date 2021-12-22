Горсовет Харькова принял бюджет Харькова на 2022 год. На что потратят деньги

22 декабря депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии поддержали бюджет города на 2022 год. "За" проголосовал 61 депутат.

Об этом стало известно после сессии городского совета Харькова.

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Доходы бюджета Харькова в 2022 году

На 2022 год запланированы доходы бюджета Харькова в сумме 19,292 млрд гривен. Об этом говорится в пояснительной записке. Доходы общего фонда – 18,628 млрд гривен, доходы специального фонда – 663,501 млн гривен.

Главным источником дохода является налог на доходы физических лиц на сумму 9,404 млрд гривен (58,9% всех поступлений). В сумме 34,9 млн гривен (0,2% всех поступлений) запланировано зачисление налога на прибыль и часть чистой прибыли коммунальных предприятий.

Расходы бюджета Харькова на 2022 год

Расходы бюджета на 2022 год запланированы в сумме 18,312 млрд гривен. Из них расходы общего фонда – 12,520 млрд гривен, а также специального фонда – 5,791 млрд гривен.

776,3 млн гривен составит объем расходов на культуру и искусство, в том числе 299,2 млн гривен уйдут на обеспечение деятельности КП "Объединение парков культуры и отдыха города Харькова", КП "Мемориальный парк "Дробицкий Яр", КП "Центральный парк культуры и отдыха им. Горького".

На содержание зооколекции Харьковского зоологического парка и продолжение его реконструкции планируется выделить 307 млн гривен. В зоопарке находится 2 554 вида животных.

На капитальный ремонт чаши стадиона КП "Спортивный комплекс "Металлист" планируется потратить 215 млн гривен, на строительство "Ледовой арены" на улице Морозова, 1г, реконструкцию спортивных площадок на территории пяти заведений общего среднего образования, 16 комбинированных спортивных площадок планируется потратить еще 173,6 млн гривен.

465,1 млн гривен будет выделено на строительство, реконструкцию и ремонт котельных, тепловых пунктов, тепломагистралей, насосных станций, водоводов, канализационных коллекторных тоннелей и т. п.

1,451 млрд гривен выделят на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Из них 400 млн гривен будет потрачено на строительство и реконструкцию дорог. Расходы на капитальный (243,7 тыс. кв. м) и текущий (269,9 тыс. кв. м) ремонт улично-дорожной сети составляют 96,9 млн гривен и 201,3 млн гривен.

Еще 8 млн гривен потратят на посадку новых деревьев. На разработку проектов реконструкции парков "Зеленый гай", "Зустрич", "имени Масельского", "Машиностроителей" потратят 6 млн грн. 9,4 млн гривен выделят на обслуживание и ремонт 21 фонтана и каскадного озера. Также будет выделено 13,5 млн гривен на строительство городского кладбища на проспекте Гагарина.

313,4 млн гривен потратят на реализацию инвестиционного проекта "Продолжение третьей линии метрополитена в Харькове". 20 млн гривен также выделят на выкуп земельных участков и других объектов недвижимого имущества под строительство третьей линии метро от станции "Метростроителей" до станции "Одесская".

Внеочередная сессия городского совета Харькова