Гололедица на дорогах и мороз до -18: какой будет погода в Харькове 23 декабря

В четверг, 23 декабря, в городе снова похолодает. Синоптики сообщают, что температура воздуха опустится до -18 градусов, а на дорогах будет гололедица.

Об этом сообщает Харьковский Гидрометцентр.

Читайте также: Мороз до 14 градусов – в Харькове существенно похолодает 22 декабря

Прогноз погоды в Харькове на 23 декабря

23 декабря на улице будет облачно, но с прояснениями. Синоптики не сообщают об осадках. Но предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится 13-18 мороза, а днем будет немного теплее до 8-13 мороза.

Прогноз погоды на 23 декабря по версии Sinoptik.ua

По информации ресурса в Харькове 23 декабря будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем будет держаться на уровне 10-12 градусов мороза, а ночью опустится до -13 градусов.

Прогноз погоды на 23 декабря по версии Gismeteo

Другой ресурс о погоде сообщает, что в Харькове 23 декабря будет облачно с прояснениями днем. Но городе станет значительно холоднее. Ночью температура воздуха опустится до -17 градусов мороза. А днем будет держаться на уровне 11 градусов мороза.

Что думает о погоде ваш iPhone?

"Яблочные" гаджеты также показывают холодную погоду по данным сайта Weather.com. В Харькове будет облачно, но без осадков. Днем в городе будет 10 градусов мороза, а ночью температура упадет до -15 градусов.

Погода в Харькове и области