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Мороз до 14 градусів: у Харкові суттєво похолодає 22 грудня

22 грудня у Харкові та області суттєво знизиться температура повітря. Погода буде по-справжньому зимовою. Синоптики попереджають про мороз до 14 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди у місті та області опубліковано на сторінці Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харкові на 22 грудня

Погода

Синоптики попередили, що починаючи з 21 грудня у Харкові та області температура повітря суттєво знизиться. Це викликано ультраполярним вторгненням холодної арктичної повітряної маси із районів Баренцового моря.

22 грудня у місті та області триматиметься похмура погода з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від -14 до -19 градусів, вдень – від -9 до -14 градусів.

Прогноз погоди на 22 грудня за версією Sinoptik.ua

Метеорологи Sinoptik.ua прогнозують 22 грудня похмуру погоду впродовж усього дня. Опади не очікуються. Денна температура повітря опуститься до позначки -10, а вночі мороз буде ще сильніший – до -12 градусів.

Прогноз погоди на 22 грудня за версією Gismeteo

Погода

За прогнозом синоптиків Gismeteo, у Харкові 22 грудня небо буде похмурим. Опадів не прогнозують. Денна температура повітря опуститься, очікується від -8 до -9 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до позначки -12.

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Погода

"Яблучна" техніка показує погоду за даними сайту Weather.com.

Прогнозують, що 22 грудня у Харкові теж очікується похмура погода. Опадів не передбачається. Вдень буде морозно і холодно. Денна температура опуститься до позначки -9. Вночі стовпчики термометра показуватимуть -12.

Погода у Харкові та області

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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