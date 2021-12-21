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Мороз до 14 градусов: в Харькове существенно похолодает 22 декабря

22 декабря в Харькове и области существенно снизится температура воздуха. Погода будет по-настоящему зимней. Синоптики предупреждают о морозе до 14 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды в городе и области опубликован на странице Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харькове на 22 декабря

Погода

Синоптики предупредили, что начиная с 21 декабря в Харькове и области температура воздуха существенно снизится. Это вызвано ультраполярным вторжением холодной арктической воздушной массы из районов Баренцева моря.

22 декабря в городе и области будет держаться пасмурная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от -14 до -19 градусов, днем – от -9 до -14 градусов.

Прогноз погоды на 22 декабря по версии Sinoptik.ua

Метеорологи Sinoptik.ua прогнозируют 22 декабря пасмурную погоду в течение всего дня. Осадки не ожидаются. Дневная температура воздуха опустится до отметки -10, а ночью мороз будет еще сильнее – до -12 градусов.

Прогноз погоды на 22 декабря по версии Gismeteo

Погода

По прогнозу синоптиков Gismeteo в Харькове 22 декабря небо будет пасмурным. Осадков не прогнозируют. Дневная температура воздуха опустится, ожидается от -8 до -9 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до отметки -12.

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Погода

"Яблочная" техника показывает погоду по данным сайта Weather.com.

Прогнозируют, что 22 декабря в Харькове тоже ожидается пасмурная погода. Осадков не предвидится. Днем будет морозно и холодно. Дневная температура опустится до отметки -9. Ночью столбики термометра будут показывать -12.

Погода в Харькове и области

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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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