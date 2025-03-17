"Пьяная вишня" будет в центре Токио - Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве

Подписание меморандума о сотрудничестве Украины и Японии. Фото: UCCJ

Торгово-промышленная палата Украины в Японии (UCCJ) вместе с Министерством иностранных дел Украины подписали меморандум о сотрудничестве, который будет направлен на развитие бизнес-отношений между двумя странами. Документ заключен при участии платформы "Назовні", а представителем от украинского МИД выступил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Новини.LIVE узнали детали.

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Меморандум о сотрудничестве Украины и Японии

"Основная цель — помочь украинским компаниям быстрее и эффективнее выходить на японский рынок, а также способствовать японским компаниям в инвестировании и работе в Украине", — отметила специально для Новини.LIVE президент "Украинской торгово-промышленной палаты в Японии" Екатерина Яворская.

Подписание меморандума. Фото: UCCJ

По словам Екатерины, сотрудничество происходит в нескольких ключевых направлениях:

Образование : организация вебинаров и информирование украинских предпринимателей об особенностях японского рынка.

: организация вебинаров и информирование украинских предпринимателей об особенностях японского рынка. Бизнес-консалтинг : предоставление консультаций по выходу на японский рынок и поиск партнеров.

: предоставление консультаций по выходу на японский рынок и поиск партнеров. Экономическое взаимодействие: содействие созданию новых совместных проектов и инвестиционных инициатив.

Результаты и перспективы

На данный момент участие в проекте уже принимают несколько украинских компаний, готовясь к выходу на японский рынок. Некоторые из них находятся на финальном этапе переговоров с японскими партнерами. Это, в частности, бренд "Пьяная вишня", который вот-вот появится в центре Токио.

Среди планов UCCJ на ближайшее будущее — совместные проекты с университетами Украины и Японии, инициативы по восстановлению и переработке отходов, а также программы, которые будут способствовать экологическому и экономическому развитию Украины

"В общем, наша цель — создать платформу для кооперации, чтобы бизнесы из обеих стран могли эффективно сотрудничать и развиваться", — отметила президент "Украинской торгово-промышленной палаты в Японии" Екатерина Яворская.

Напомним, торговая палата Украины начала работать в Японии с конца декабря 2024 года. Это неправительственная организация, созданная совместными усилиями украинцев и японцев для содействия развитию сотрудничества между предприятиями обеих стран, она предоставляет платформу для поддержки украинского бизнеса, популяризации украинских товаров и культурного обмена между Украиной и Японией.