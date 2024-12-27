В Японії запрацювала українська Торгова палата

Українська торгово-промислова палата в Японії. Фото: UCCJ

У Японії почала працювати Торгова палата України, що стане платформою для розвитку співпраці між українськими та японськими підприємствами. Організація спрямована на підтримку українського бізнесу, популяризацію вітчизняних товарів, а також культурний обмін.

Детальніше з діяльністю палати можна ознайомитись на платформах X та Facebook.

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Засновники торгової палати підкреслюють, що до її створення подібних структур в Японії не існувало, і це значно ускладнювало розвиток ділових відносин.

"У Японії не було жодної торговельної української палати чи платформи, через яку український бізнес міг би вийти на японський ринок. Усі питання вирішувалися через посольство, але це не входить до його основних функцій", — зазначила президент "Української торгово-промислової палати в Японії" Катерина Яворська.

Ідея створення торгової палати виникла ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але війна значно активізувала цей процес. Після початку співпраці між українськими урядовими структурами та японськими компаніями стало зрозуміло, що потрібна окрема організація, яка буде зосереджена на бізнесі.

"Наш посол в Японії реалізував багато успішних проєктів із залучення японських політиків і компаній до співпраці з Україною. Ми теж захотіли допомагати українським підприємцям і сприяти повоєнній відбудові країни", — зазначила Яворська.

Торгова палата створена спільними зусиллями українців та японців, і не є урядовою організацією. Нині діяльність зосереджена на чотирьох основних напрямках:

бізнес-розвиток : сприяння виходу українських компаній на японський ринок і допомога з відкриттям бізнесу в Японії,

: сприяння виходу українських компаній на японський ринок і допомога з відкриттям бізнесу в Японії, культурна співпраця : організація фестивалів і культурних заходів, що популяризують Україну,

: організація фестивалів і культурних заходів, що популяризують Україну, освітні форуми : проведення семінарів і заходів для інформування українських підприємців про японський ринок,

: проведення семінарів і заходів для інформування українських підприємців про японський ринок, IT-галузь: організація великого семінару для української IT-індустрії, щоб наші фахівці мали чітке уявлення про те, як працює цей сектор в Японії.

31 січня в Токіо відбудеться захід з нагоди заснування української торгової палати. А вже зараз її представники працюють над організацію бізнес-подорожей для українських підприємців та компаній на Експо-2025 в Осаці, які включатимуть відвідування самої виставки, тематичні екскурсії на виробництва за галузями, ділові зустрічі з японськими партнерами та насичену культурну програму.

Нагадаємо, Україна отримала транш на 1 млрд доларів у рамках Програми за Другою позикою Світового банку на підтримку політики розвитку Основи зростання (DPL) від урядів Японії та Великої Британії.

Також Японія передасть Україні ще 3 млрд доларів, отриманих за рахунок заморожених російських активів.