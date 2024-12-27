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В Японии открыли украинскую торгово-промышленную палату

27 декабря 2024 12:19
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
В Японии заработала украинская Торговая палата
Украинская торгово-промышленная палата Японии. Фото: UCCJ
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

В Японии начала работу Торговая палата Украины, которая станет платформой для развития сотрудничества между украинскими и японскими предприятиями. Организация направлена на поддержку украинского бизнеса, продвижение отечественных товаров, а также культурный обмен.

Детальнее с деятельностью палаты можно ознакомиться на платформах X и Facebook.

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Основатели торговой палаты подчеркивают, что до создания подобных структур в Японии не существовало, и это значительно усложняло развитие деловых отношений.

"В Японии не было ни одной торговой украинской палаты или платформы, через которую украинский бизнес мог бы выйти на японский рынок. Все вопросы решались через посольство, но это не входит в его основные функции", — отметила президент "Украинской торгово-промышленной палаты в Японии" Катерина Яворская.

Идея создания торговой палаты возникла еще до полномасштабного вторжения России в Украину, но война значительно активизировала этот процесс. После начала сотрудничества между украинскими правительственными структурами и японскими компаниями стало ясно, что нужна отдельная организация, которая будет сосредоточена на бизнесе.

"Наш посол в Японии реализовал много успешных проектов по привлечению японских политиков и компаний к сотрудничеству с Украиной. Мы тоже захотели помогать украинским предпринимателям и способствовать послевоенному восстановлению страны", — отметила Яворская.

Торговая палата создана совместными усилиями украинцев и японцев и не является правительственной организацией. В настоящее время деятельность сосредоточена на четырех основных направлениях:

  • бизнес-развитие: содействие выходу украинских компаний на японский рынок и помощь с открытием бизнеса в Японии,
  • культурное сотрудничество: организация фестивалей и культурных мероприятий, популяризирующих Украину,
  • образовательные форумы: проведение семинаров и мероприятий по информированию украинских предпринимателей о японском рынке,
  • IT-отрасль: организация большого семинара для украинской IT-индустрии, чтобы наши специалисты имели четкое представление о том, как работает этот сектор в Японии.

31 января в Токио состоится мероприятие по случаю основания украинской торговой палаты. А уже сейчас ее представители работают над организацией бизнес-путешествий для украинских предпринимателей и компаний на Экспо-2025 в Осаке, которые будут включать посещение самой выставки, тематические экскурсии по отраслям, деловые встречи с японскими партнерами и насыщенную культурную программу.

Напомним, Украина получила транш на 1 млрд долларов в рамках Программы по Второму займу Всемирного банка в поддержку политики развития Основы роста (DPL) от правительств Японии и Великобритании.

Также Япония передаст Украине еще 3 млрд долларов, полученных за счет замороженных российских активов.

Япония Торгово-промышленная палата Украины экономика бизнес предприниматели

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