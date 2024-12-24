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Україна отримала транш на 1 млрд доларів — на що підуть кошти

24 грудня 2024 14:29
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Україна отримала транш на 1 млрд доларів від Світового банку — на що витратять кошти
Доларові купюри. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В рамках Програми за Другою позикою Світового банку на підтримку політики розвитку Основи зростання (DPL) надійшов транш у розмірі 1 млрд доларів до Держбюджету України. Кошти були надані урядами Японії та Великої Британії.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Фінансування складається з: 

  • 567 млн доларів під гарантії Уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine); 
  • 483 млн доларів під гарантії Уряду Великої Британії. 

"Залучені кошти буде спрямовано на збільшення потенціалу економічного розвитку та фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків Держбюджету України. Вдячні Світовому банку, Японії та Великій Британії за суттєву підтримку держбюджету в цей складний період", — зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко. 

DPL прагне допомогти впровадити реформи в Україні. Так, за виконання вимог Програми Україна отримує відповідний транш.

До цього траншу було досягнуто значних успіхів у галузі митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури, а також забезпечення сталого зростання.

Нагадаємо, Україна отримала транш від МВФ на суму 1,1 млрд доларів. Така фінансова допомога забезпечить фінансування низки програм і заходів.

Також ми писали, що у серпні Україна отримала транш від США на суму 3,9 млрд доларів. Гроші спрямували на зарплати вчителям, медикам та рятувальникам.

держбюджет транш Великобританія Японія гроші Україна

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