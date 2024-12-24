Украина получила транш на 1 млрд долларов от Всемирного банка — на что потратят средства

Долларовые купюры. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В рамках Программы по Второй ссуде Всемирного банка в поддержку политики развития Основы роста (DPL) поступил транш в размере 1 млрд долларов в Госбюджет Украины. Средства были предоставлены правительствами Японии и Великобритании.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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На что будут направлены средства

Финансирование состоит из:

567 млн долларов под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine);

483 млн долларов под гарантии Правительства Великобритании.

"Привлеченные средства будут направлены на увеличение потенциала экономического развития и финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов Госбюджета Украины. Благодарны Всемирному банку, Японии и Великобритании за существенную поддержку госбюджета в этот сложный период", — отметил Министр финансов Сергей Марченко.

DPL стремится помочь во внедрении реформ в Украине. Так, при выполнении требований Программы Украина получает соответствующий транш.

До этого транша были достигнуты значительные успехи в области таможенной и налоговой политики, борьбы с коррупцией, поддержки государственных предприятий, развития частного сектора и логистической инфраструктуры, а также обеспечения устойчивого роста.

Напомним, Украина получила транш от МВФ на сумму 1,1 млрд долларов. Такая финансовая помощь обеспечит финансирование ряда программ и мероприятий.

Также мы писали, что в августе Украина получила транш от США на сумму 3,9 млрд долларов. Деньги направили на зарплаты учителям, медикам и спасателям.