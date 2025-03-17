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Україна та Японія підписали меморандум про співпрацю

17 березня 2025 22:20
Юлія Войнар - Журналістка (Польща)
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
"Пʼяна вишня" буде в центрі Токіо — Україна та Японія підписали меморандум про співпрацю
Підписання меморандуму про співпрацю України та Японії. Фото: UCCJ
Юлія Войнар - Журналістка (Польща)
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

Торгово-промислова палата України в Японії (UCCJ)  разом із Міністерством закордонних справ України підписали меморандум про співпрацю, який буде спрямований на розвиток бізнес-відносин між двома країнами. Документ укладено за участі платформи "Назовні", а представником від українського МЗС виступив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Новини.LIVE дізнались деталі.

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Меморандум про співпрацю України та Японії

"Основна мета — допомогти українським компаніям швидше та ефективніше виходити на японський ринок, а також сприяти японським компаніям в інвестуванні та роботі в Україні", — зазначила спеціально для Новини.LIVE президентка "Української торгово-промислової палати в Японії" Катерина Яворська.

Україна та Японія підписали меморандум про співпрацю - фото 1
Підписання меморандуму. Фото: UCCJ

За словами Катерини, співпраця відбувається в кількох ключових напрямах:

  • Освіта: організація вебінарів та інформування українських підприємців про особливості японського ринку.
  • Бізнес-консалтинг: надання консультацій щодо виходу на японський ринок та пошук партнерів.
  • Економічна взаємодія: сприяння створенню нових спільних проєктів та інвестиційних ініціатив.

Результати й перспективи

Наразі участь у проєкті уже беруть кілька українських компаній, готуючись до виходу на японський ринок. Деякі з них перебувають на фінальному етапі переговорів із японськими партнерами. Це, зокрема, бренд "Пʼяна вишня", що от-от зʼявиться у центрі Токіо.

Серед планів UCCJ на найближче майбутнє — спільні проєкти з університетами України та Японії, ініціативи з відновлення та переробки відходів, а також програми, що сприятимуть екологічному та економічному розвитку України

"Загалом, наша мета — створити платформу для кооперації, щоб бізнеси з обох країн могли ефективно співпрацювати та розвиватися", — наголосила президентка "Української торгово-промислової палати в Японії" Катерина Яворська.

Нагадаємо, торгова палата України почала працювати в Японії з кінця грудня 2024 року. Це неурядова організація, створена спільними зусиллями українців та японців для сприяння розвитку співпраці між підприємствами обох країн, вона надає платформу для підтримки українського бізнесу, популяризації українських товарів та культурного обміну між Україною та Японією.

Японія Торгово-промислова палата України бізнес Український бізнес співпраця

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22:20 Україна та Японія підписали меморандум про співпрацю

22:15 Прописка чужої людини — чи є ризик втратити своє житло

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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