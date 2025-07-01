Почему украинский бизнес бежит за границу и как это остановить — что спасет экономику

Мужчина за офисным столом. Фото: Freepik

За последние месяцы украинская экономика получила новый тревожный сигнал — бизнесы массово покидают страну. Предприниматели регистрируют компании за рубежом, строят заводы в Польше, Венгрии, Узбекистане. Вместо создания рабочих мест в Украине, они запускают производства там, где нет давления силовиков и взяточничества.

Украинский бизнес находится под серьезным давлением со стороны государственных институтов, заявил доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире Ранок.LIVE.

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"Бизнес все больше страдает от давления: требования взяток увеличились, рейдерство, которое спровоцировано государственными институтами, тоже возросло", — отмечает эксперт.

В таких условиях предприниматели имеют только три варианта: соглашаться на коррупционные схемы, уходить в тень или покидать страну. Все чаще выбирают последнее. По данным Длигача, каждый месяц за рубежом открываются тысячи новых украинских предприятий. Это — симптом глубокого кризиса доверия к государству.

Венгрия, Польша, Узбекистан: почему именно туда

Эти страны предлагают то, чего сегодня не хватает Украине: прозрачные правила игры, низкие налоги на труд, минимальное вмешательство правоохранительных органов в хозяйственную деятельность. Венгрия, например, предоставляет налоговые льготы для релоцированного бизнеса, а Узбекистан упрощает доступ к финансам и стимулирует индустриальные проекты.

"Бизнес продолжает строить заводы — но эти заводы не в Украине. Вот результат", — отмечает Длигач.

Когда все начало идти вниз

В начале 2025 года 38% украинских предпринимателей оценивали свое состояние как положительное. Сейчас — только 18%. Причина — не только война, но и внутренние проблемы. Длигач отмечает: еще есть окно возможностей. Но нужно действовать уже сейчас.

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Устранение силовиков от бизнеса

"Необходимо устранить правоохранителей от бизнеса, декриминализировать экономические преступления и сконцентрировать экономические подследственности на одном органе", — считает Длигач.

Это позволит уменьшить коррупцию и вернуть доверие предпринимателей.

Налоговая реформа

Снижение налогов на труд — это не потеря для бюджета, а инвестиция в легализацию экономики.

"В прошлом году увеличение ставок налогов не дало желаемого эффекта. А вот уменьшение налогов — детенизирует экономику и увеличивает поступления", — подчеркивает эксперт.

Реформа таможни

Коррупционная рента на таможне оценивается в 150 миллиардов гривен ежегодно. Эта система тормозит как импорт, так и экспорт. Наведение порядка на таможне — вопрос национального экономического выживания.

Продолжение дерегуляции

Минэкономики уже сделало значительный шаг в этом направлении, но дерегуляция должна быть системной — и без исключений.

Финансовые программы — не для отчетности, а для действия

Программы типа "5-7-9" работают, но их недостаточно. Необходимо направить средства туда, где создается добавленная стоимость — в производство, индустриализацию, экспорт.

"Нам нужен масштаб, автоматизация, конкурентоспособность. Сюда и должны идти деньги", — призывает Длигач.

Время действовать: есть ли шанс на прорыв

Сейчас Украина имеет уникальный шанс воспользоваться международной поддержкой для внедрения этих шести шагов, но завтра все может измениться. Без изменений в коррупционной системе, налоговой политике и таможне экономика продолжит приходить в упадок.

Либеральные реформы и поддержка бизнеса могут вернуть доверие предпринимателей и остановить отток капитала.

"В принципе этого достаточно для того, чтобы сделать первый этап экономического прорыва", — заключает Длигач.

Что еще стоит знать украинцам

Полномасштабная война кардинально изменила подход украинских предпринимателей к ведению бизнеса. Они были вынуждены оптимизировать производство и преодолевать острый дефицит кадров, что ставит вопрос о глубине этих изменений в их работе.

А президент Украины Владимир Зеленский объявил о поручении подготовить введение длительного моратория на проверки бизнеса. Он считает, что такой шаг значительно усилит экономический потенциал Украины.