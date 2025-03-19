Цена золота установила новый рекорд - за драгоценный дают более 3 050 долларов

Слитки золота. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В среду, 19 марта, цены на золото достигли нового исторического максимума. Стоимость этого драгоценного металла превысила отметку 3 050 долларов за унцию.

Об этом свидетельствуют данные на торговой площадки Comex, входящей в Нью-Йоркскую товарную биржу.

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Фьючерс на золото достиг отметки 3 052,4 доллара за унцию. Цены на этот металл впервые в истории превысили уровень 3 050 долларов.

Почему дорожает золото

Повышенный интерес к этому драгоценному металлу вызван усилением геополитической напряженности после переговоров лидеров США и России, а также эскалацией конфликта в секторе Газа. Дополнительным фактором остается экономическая нестабильность, обусловленная торговыми войнами.

Инвесторы обеспокоены замедлением экономики и повышенными рисками рецессии из-за торговых пошлин президента США Дональда Трампа, которые, по общему мнению, могут способствовать росту инфляции.

Цены на золото в Украине также постоянно растут. Стало известно сколько дают за изделия из этого драгоценного металла в ломбардах.

Также мы рассказывали, почему инвесторы вкладываются в золото. Аналитики сходятся во мнении, что в условиях растущей экономической нестабильности золото может продолжить подорожание.