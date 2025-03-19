Ціна золота встановила новий рекорд — за дорогоцінний дають понад 3 050 доларів

Ціни на золото оновили рекорд — чому дорожчає дорогоцінний метал
У середу, 19 березня, ціни на золото досягли нового історичного максимуму. Вартість цього дорогоцінного металу перевищила позначку 3 050 доларів за унцію.
Про це свідчать дані на торгового майданчика Comex, що входить до Нью-Йоркської товарної біржі.
Ф'ючерс на золото досяг позначки 3 052,4 долара за унцію. Ціни на цей метал вперше в історії перевищили рівень 3 050 доларів.
Чому дорожчає золото
Підвищений інтерес до цього дорогоцінного металу спричинено посиленням геополітичної напруженості після переговорів лідерів США та Росії, а також ескалацією конфлікту в секторі Газа. Додатковим чинником залишається економічна нестабільність, що зумовлена торговельними війнами.
Інвестори стурбовані уповільненням економіки та підвищеними ризиками рецесії через торговельні мита президента США Дональда Трампа, які, на загальну думку, можуть сприяти зростанню інфляції.
Ціни на золото в Україні також постійно зростають. Стало відомо скільки дають за вироби з цього дорогоцінного металу в ломбардах.
Також ми розповідали, чому інвестори вкладаються в золото. Аналітики сходяться на думці, що в умовах зростаючої економічної нестабільності золото може продовжити подорожчання.
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