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Ціни на золото оновили рекорд — чому дорожчає дорогоцінний метал

19 березня 2025 10:31
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна золота встановила новий рекорд — за дорогоцінний дають понад 3 050 доларів
Злитки золота. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У середу, 19 березня, ціни на золото досягли нового історичного максимуму. Вартість цього дорогоцінного металу перевищила позначку 3 050 доларів за унцію.

Про це свідчать дані на торгового майданчика Comex, що входить до Нью-Йоркської товарної біржі.

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Ф'ючерс на золото досяг позначки 3 052,4 долара за унцію. Ціни на цей метал вперше в історії перевищили рівень 3 050 доларів.

Чому дорожчає золото

Підвищений інтерес до цього дорогоцінного металу спричинено посиленням геополітичної напруженості після переговорів лідерів США та Росії, а також ескалацією конфлікту в секторі Газа. Додатковим чинником залишається економічна нестабільність, що зумовлена ​​торговельними війнами.

Інвестори стурбовані уповільненням економіки та підвищеними ризиками рецесії через торговельні мита президента США Дональда Трампа, які, на загальну думку, можуть сприяти зростанню інфляції.

Ціни на золото в Україні також постійно зростають. Стало відомо скільки дають за вироби з цього дорогоцінного металу в ломбардах.

Також ми розповідали, чому інвестори вкладаються в золото. Аналітики сходяться на думці, що в умовах зростаючої економічної нестабільності золото може продовжити подорожчання.

гроші дорогоцінні метали біржа економіка золото

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