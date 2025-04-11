Prada покупает Versace — что известно о сделке между двумя люксовыми брендами

Купюры долларов. Фото: Unsplash

Versace снова присоединится к модной индустрии Италии. Компания Prada Group заявила, что покупает бренд у Capri Holdings за 1,38 млрд долл.

Об этом говорится в статье информационного агентства Bloomberg.

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Prada покупает Versace — детали

Окончательная сумма еще может быть другой, поскольку во время или после закрытия сделки аналитики оценят оборотный капитал и чистый долг Versace. Несмотря на это сделка которая, как ожидается, станет возможной до конца 2025 года, будет крупнейшей для Prada, история которой началась 112 лет назад.

"Приобретение Versace знаменует собой еще один шаг в эволюционном пути нашей группы, добавляя новое измерение", — подчеркнул главный исполнительный директор Prada Андреа Гуэрра.

Несмотря на то, что Versace все еще остается узнаваемым и известным в мире брендом, его лучший период в истории остался в 1980-1990-х годах. Из-за финансовых трудностей компания в 2018 году перешла под контроль Capri Holdings Ltd, однако надежды, что эта сделка позволит приумножить доходы, не оправдались.

Интересно, что Versace станет частью Prada уже с новым креативным директором. В марте 2025 года бренд сообщил, что Донателла Версаче больше не будет креативным директором. Женщина возглавила компанию еще в далеком 1997 году, после трагической гибели своего брата Джанни Версаче.

Как отмечают журналисты, переговоры о приобретении Versace были сложными, поскольку происходили на фоне глобальных рыночных потрясений из-за заявления президента США Дональда Трампа о новых тарифах на импорт.

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