Prada купує Versace — що відомо про угоду між двома люксовими брендами

Купюри доларів. Фото: Unsplash

Versace знову приєднається до модної індустрії Італії. Компанія Prada Group заявила, що купує бренд у Capri Holdings за 1,38 млрд дол.

Про це йдеться у статті інформаційного агентства Bloomberg.

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Остаточна сума ще може бути іншою, оскільки під час або після закриття угоди аналітики оцінять оборотний капітал та чистий борг Versace. Попри це угода яка, як очікується, стане можливою до кінця 2025 року, буде найбільшою для Prada, історія якої розпочалася 112 років тому.

"Придбання Versace знаменує собою ще один крок в еволюційному шляху нашої групи, додаючи новий вимір", — підкреслив головний виконавчий директор Prada Андреа Гуерра.

Попри те, що Versace все ще залишається впізнаваним та відомим у світі брендом, його найкращий період в історії залишився у 1980-1990-х роках. Через фінансові труднощі компанія у 2018 році перейшла під контроль Capri Holdings Ltd, однак надії, що ця угода дозволить примножити прибутки, не виправдались.

Цікаво, що Versace стане частиною Prada вже з новим креативним директором. У березні 2025 року бренд повідомив, що Донателла Версаче більше не буде креативною директоркою. Жінка очолила компанію ще у далекому 1997 році, після трагічної загибелі свого брата Джанні Версаче.

Як зазначають журналісти, переговори про придбання Versace були складними, оскільки відбувалися на фоні глобальних ринкових потрясінь через заяву президента США Дональда Трампа про нові тарифи на імпорт.

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