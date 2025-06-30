В Дії есть новая облигация "Алушта" — какова ее стоимость и доходность

Женщина держит в руках купюры по 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У украинцев в 2025 году есть возможность поддержать Вооруженные силы не только донатами, но и покупкой облигаций через приложение "Дія". Так можно помочь военным и получить прибыль.

Как сообщается на сайте "Дія", для граждан уже доступна новая облигация, которой присвоили название временно оккупированного города Алушта.

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Облигация "Алушта" в "Дії" — что известно

Облигация имеет цену, ставку и дату выплат:

стоимость облигации — 1 048 гривен;

размер ставки — 16,8%;

дата выплаты — 16 сентября 2026 года.

Срок ее погашения истекает в сентябре 2026 года.

"Как это работает? Покупаете 10 облигаций "Алушта" за 10 481 грн под 16,8% годовых — через год получаете 12 452 грн на карту єПідтримка. Покупка облигаций в "Дії" — это 0% комиссии и 0 грн 0 коп. скрытых платежей", — говорится в сообщении.

Чтобы купить облигацию в "Дії", нужно авторизоваться в приложении и выбрать раздел "Военные облигации". После этого:

выбираете облигацию и партнера;

подписываете и производите оплату.

Напомним, в Украине должен появиться мораторий на проверки предпринимателей. Об этой идее заявил президент Владимир Зеленский, чтобы обезопасить бизнес от недобросовестных чиновников. Узнавайте также, как в условиях войны можно приумножать свой капитал.