Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Инвестиции Новая военная облигация со ставкой 16,8% — как купить в Дії

Новая военная облигация со ставкой 16,8% — как купить в Дії

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 17:23
В Дії есть новая облигация "Алушта" — какова ее стоимость и доходность
Женщина держит в руках купюры по 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У украинцев в 2025 году есть возможность поддержать Вооруженные силы не только донатами, но и покупкой облигаций через приложение "Дія". Так можно помочь военным и получить прибыль.

Как сообщается на сайте "Дія", для граждан уже доступна новая облигация, которой присвоили название временно оккупированного города Алушта.

Реклама
Читайте также:

Облигация "Алушта" в "Дії" — что известно

Облигация имеет цену, ставку и дату выплат:

  • стоимость облигации — 1 048 гривен;
  • размер ставки — 16,8%;
  • дата выплаты — 16 сентября 2026 года.

Срок ее погашения истекает в сентябре 2026 года.

"Как это работает? Покупаете 10 облигаций "Алушта" за 10 481 грн под 16,8% годовых — через год получаете 12 452 грн на карту єПідтримка. Покупка облигаций в "Дії" — это 0% комиссии и 0 грн 0 коп. скрытых платежей", — говорится в сообщении.

Чтобы купить облигацию в "Дії", нужно авторизоваться в приложении и выбрать раздел "Военные облигации". После этого:

  • выбираете облигацию и партнера;
  • подписываете и производите оплату.

Напомним, в Украине должен появиться мораторий на проверки предпринимателей. Об этой идее заявил президент Владимир Зеленский, чтобы обезопасить бизнес от недобросовестных чиновников. Узнавайте также, как в условиях войны можно приумножать свой капитал.

Дия ВСУ инвестиции финансы донат облигации
Борис Жмур - Редактор
Автор:
Борис Жмур
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации