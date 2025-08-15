Видео
Главная Инвестиции Инвестиции в ОВГЗ Украины — на рынке произошли резкие изменения

Инвестиции в ОВГЗ Украины — на рынке произошли резкие изменения

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 10:24
Украинцы вложили рекордные средства в ОВГЗ и изменили историю рынка
Женщина держит гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Впервые в истории Украины объем вложений физических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) превысил 100 миллиардов гривен. По состоянию на 15 августа 2025 года сумма составляет 100,34 млрд грн.

ОВГЗ — это государственные ценные бумаги, которые продаются на внутреннем рынке и гарантируют инвесторам возврат номинальной стоимости и выплату процентов. В условиях войны они стали ключевым инструментом финансирования бюджета, отмечают в Министерстве финансов Украины.

Читайте также:

"Это свидетельствует о росте доверия населения к государственным облигациям. За год объем инвестиций физических лиц вырос более чем на 34,7 млрд грн, или почти на 53%", — отмечают в ведомстве.

Распределение ОВГЗ в портфеле граждан

Более половины облигаций в собственности украинцев номинированы в гривне — 55,15 млрд грн (55,03%). Далее следуют валютные бумаги:

  • в долларах США — 40,31 млрд грн (40,23%);
  • в евро — 4,74 млрд грн (4,73%).

Динамика роста инвестиций в ОВГЗ

Еще в начале 2022 года украинцы держали в облигациях всего 25,1 млрд грн. За три с половиной года сумма увеличилась почти вчетверо.

Годовые темпы прироста выглядели так:

  • 2022 год — +20%;
  • 2023 год — +77%;
  • 2024 год — +47%;
  • с начала 2025 года — +28%.

Эксперты связывают эту динамику с повышением финансовой грамотности, развитием цифровых сервисов и доверием к государственным гарантиям. ОВГЗ стали для граждан не только способом сохранить сбережения, но и прямым участием в финансировании обороны.

Инвестиции в ОВГЗ Украины — на рынке произошли резкие изменения - фото 1
Динамика ОВГЗ в собственности украинцев. Графика: Министерство финансов

Кто инвестирует в облигации больше всего

Несмотря на рекордный вклад граждан, главными игроками на рынке ОВГЗ остаются:

  • банки — 47% от общего объема (1,876 трлн грн);
  • Национальный банк Украины — 35,76%;
  • юридические лица — 9,81%;
  • физические лица — 5,34%;
  • страховые компании и нерезиденты — по 1,04%.

 

Инвестиции в ОВГЗ Украины — на рынке произошли резкие изменения - фото 2
Кто скупает ОВГЗ. Графика: НБУ

Для бюджета облигации являются критическим источником поступлений. Только в июле 2025 года с их помощью государство привлекло 72,2 млрд грн, а с начала полномасштабного вторжения — более 1,7 трлн грн.

Роль ОВГЗ в военной экономике

Государственные облигации в Украине — это больше, чем просто инвестиционный инструмент. Средства от их размещения финансируют:

  • Вооруженные Силы Украины;
  • социальные программы;
  • восстановление инфраструктуры;
  • экономическую стабильность в период войны.

Важно, что доход по ОВГЗ не облагается ни налогом на доходы физических лиц, ни военным сбором.

Что такое военные облигации

Отдельную категорию составляют военные ОВГЗ — ценные бумаги, специально созданные для поддержки армии и бюджета в условиях военного положения.

Минфин проводит их размещение каждый вторник. Купить можно в банках, через брокеров или даже в приложении "Дія". Минимальная сумма — 1 000 грн, 1 000 долларов или 1 000 евро.

Как приобрести ОВГЗ через Дию

Процесс покупки упрощен до нескольких шагов:

  1. В разделе "Услуги" выбрать "Военные облигации".
  2. Выбрать тип бумаг (названия украинских городов или регионов).
  3. Указать банк или брокера.
  4. Заполнить данные и выбрать карту "єПідтримка".
  5. Подписать документы и оплатить.

Таким образом каждый украинец может превратить свои сбережения в финансовую поддержку государства.

Почему ОВГЗ стали популярными среди населения

Среди причин рекордного интереса к ОВГЗ:

  • гарантии государства по возврату средств;
  • освобождение от налогообложения дохода;
  • простота приобретения даже со смартфона;
  • возможность поддержать армию и экономику.

Как сообщалось, облигации являются ключевым инструментом для многих инвесторов, ведь они не только обеспечивают стабильный доход, но и помогают разнообразить портфель и снизить риски. Однако, чтобы достичь максимальной доходности, важно учитывать, что время их покупки имеет решающее значение.

Также в условиях современной экономической нестабильности, вызванной войной, сохранение и приумножение сбережений стало первоочередной задачей для многих украинцев. Чтобы найти ответ на вопрос, куда выгодно инвестировать, стоит обратить внимание на финансовые инструменты, которые уже сейчас демонстрируют высокую доходность и стабильность.

Минфин инвестиции деньги ОВГЗ облигации
Борис Жмур - Редактор
Автор:
Борис Жмур
