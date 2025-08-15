Украинцы вложили рекордные средства в ОВГЗ и изменили историю рынка

Инвестиции в ОВГЗ Украины — на рынке произошли резкие изменения
Впервые в истории Украины объем вложений физических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) превысил 100 миллиардов гривен. По состоянию на 15 августа 2025 года сумма составляет 100,34 млрд грн.
ОВГЗ — это государственные ценные бумаги, которые продаются на внутреннем рынке и гарантируют инвесторам возврат номинальной стоимости и выплату процентов. В условиях войны они стали ключевым инструментом финансирования бюджета, отмечают в Министерстве финансов Украины.
"Это свидетельствует о росте доверия населения к государственным облигациям. За год объем инвестиций физических лиц вырос более чем на 34,7 млрд грн, или почти на 53%", — отмечают в ведомстве.
Распределение ОВГЗ в портфеле граждан
Более половины облигаций в собственности украинцев номинированы в гривне — 55,15 млрд грн (55,03%). Далее следуют валютные бумаги:
- в долларах США — 40,31 млрд грн (40,23%);
- в евро — 4,74 млрд грн (4,73%).
Динамика роста инвестиций в ОВГЗ
Еще в начале 2022 года украинцы держали в облигациях всего 25,1 млрд грн. За три с половиной года сумма увеличилась почти вчетверо.
Годовые темпы прироста выглядели так:
- 2022 год — +20%;
- 2023 год — +77%;
- 2024 год — +47%;
- с начала 2025 года — +28%.
Эксперты связывают эту динамику с повышением финансовой грамотности, развитием цифровых сервисов и доверием к государственным гарантиям. ОВГЗ стали для граждан не только способом сохранить сбережения, но и прямым участием в финансировании обороны.
Кто инвестирует в облигации больше всего
Несмотря на рекордный вклад граждан, главными игроками на рынке ОВГЗ остаются:
- банки — 47% от общего объема (1,876 трлн грн);
- Национальный банк Украины — 35,76%;
- юридические лица — 9,81%;
- физические лица — 5,34%;
- страховые компании и нерезиденты — по 1,04%.
Для бюджета облигации являются критическим источником поступлений. Только в июле 2025 года с их помощью государство привлекло 72,2 млрд грн, а с начала полномасштабного вторжения — более 1,7 трлн грн.
Роль ОВГЗ в военной экономике
Государственные облигации в Украине — это больше, чем просто инвестиционный инструмент. Средства от их размещения финансируют:
- Вооруженные Силы Украины;
- социальные программы;
- восстановление инфраструктуры;
- экономическую стабильность в период войны.
Важно, что доход по ОВГЗ не облагается ни налогом на доходы физических лиц, ни военным сбором.
Что такое военные облигации
Отдельную категорию составляют военные ОВГЗ — ценные бумаги, специально созданные для поддержки армии и бюджета в условиях военного положения.
Минфин проводит их размещение каждый вторник. Купить можно в банках, через брокеров или даже в приложении "Дія". Минимальная сумма — 1 000 грн, 1 000 долларов или 1 000 евро.
Как приобрести ОВГЗ через Дию
Процесс покупки упрощен до нескольких шагов:
- В разделе "Услуги" выбрать "Военные облигации".
- Выбрать тип бумаг (названия украинских городов или регионов).
- Указать банк или брокера.
- Заполнить данные и выбрать карту "єПідтримка".
- Подписать документы и оплатить.
Таким образом каждый украинец может превратить свои сбережения в финансовую поддержку государства.
Почему ОВГЗ стали популярными среди населения
Среди причин рекордного интереса к ОВГЗ:
- гарантии государства по возврату средств;
- освобождение от налогообложения дохода;
- простота приобретения даже со смартфона;
- возможность поддержать армию и экономику.
Как сообщалось, облигации являются ключевым инструментом для многих инвесторов, ведь они не только обеспечивают стабильный доход, но и помогают разнообразить портфель и снизить риски. Однако, чтобы достичь максимальной доходности, важно учитывать, что время их покупки имеет решающее значение.
Также в условиях современной экономической нестабильности, вызванной войной, сохранение и приумножение сбережений стало первоочередной задачей для многих украинцев. Чтобы найти ответ на вопрос, куда выгодно инвестировать, стоит обратить внимание на финансовые инструменты, которые уже сейчас демонстрируют высокую доходность и стабильность.
Читайте Новини.LIVE!