Українці вклали рекордні кошти в ОВДП і змінили історію ринку

Жінка тримає гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вперше в історії України обсяг вкладень фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) перевищив 100 мільярдів гривень. Станом на 15 серпня 2025 року сума становить 100,34 млрд грн.

ОВДП — це державні цінні папери, які продаються на внутрішньому ринку та гарантують інвесторам повернення номінальної вартості й виплату відсотків. В умовах війни вони стали ключовим інструментом фінансування бюджету, зазначають у Міністерстві фінансів України.

"Це свідчить про зростання довіри населення до державних облігацій. За рік обсяг інвестицій фізичних осіб зріс на понад 34,7 млрд грн, або майже на 53%", — зазначають у відомстві.

Розподіл ОВДП у портфелі громадян

Більше як половина облігацій у власності українців номінована в гривні — 55,15 млрд грн (55,03%). Далі йдуть валютні папери:

у доларах США — 40,31 млрд грн (40,23%);

у євро — 4,74 млрд грн (4,73%).

Динаміка зростання інвестицій в ОВДП

Ще на початку 2022 року українці тримали в облігаціях лише 25,1 млрд грн. За три з половиною роки сума збільшилась майже вчетверо.

Річні темпи приросту виглядали так:

2022 рік — +20%;

2023 рік — +77%;

2024 рік — +47%;

з початку 2025 року — +28%.

Експерти пов’язують цю динаміку з підвищенням фінансової грамотності, розвитком цифрових сервісів і довірою до державних гарантій. ОВДП стали для громадян не лише способом зберегти заощадження, а й прямою участю у фінансуванні оборони.

Динаміка ОВЛП у власності українців. Графіка: Міністерство фінансів

Хто інвестує в облігації найбільше

Попри рекордний внесок громадян, головними гравцями на ринку ОВДП залишаються:

банки — 47% від загального обсягу (1,876 трлн грн);

Національний банк України — 35,76%;

юридичні особи — 9,81%;

фізичні особи — 5,34%;

страхові компанії та нерезиденти — по 1,04%.

Хто скуповує ОВДП. Графіка: НБУ

Для бюджету облігації є критичним джерелом надходжень. Лише у липні 2025 року за їх допомогою держава залучила 72,2 млрд грн, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,7 трлн грн.

Роль ОВДП у воєнній економіці

Державні облігації в Україні — це більше, ніж просто інвестиційний інструмент. Кошти від їх розміщення фінансують:

Збройні Сили України;

соціальні програми;

відновлення інфраструктури;

економічну стабільність у період війни.

Важливо, що дохід за ОВДП не оподатковується ані податком на доходи фізичних осіб, ані військовим збором.

Що таке військові облігації

Окрему категорію становлять військові ОВДП — цінні папери, спеціально створені для підтримки армії та бюджету в умовах воєнного стану.

Мінфін проводить їх розміщення щовівторка. Купити можна у банках, через брокерів або навіть у застосунку "Дія". Мінімальна сума — 1 000 грн, 1 000 доларів або 1 000 євро.

Як придбати ОВДП через Дію

Процес купівлі спрощений до кількох кроків:

У розділі "Послуги" вибрати "Військові облігації". Обрати тип паперів (назви українських міст або регіонів). Вказати банк чи брокера. Заповнити дані та обрати картку "єПідтримка". Підписати документи та оплатити.

Таким чином кожен українець може перетворити свої заощадження на фінансову підтримку держави.

Чому ОВДП стали популярними серед населення

Серед причин рекордного інтересу до ОВДП:

гарантії держави щодо повернення коштів;

звільнення від оподаткування доходу;

простота придбання навіть зі смартфона;

можливість підтримати армію та економіку.

Як повідомлялось, облігації є ключовим інструментом для багатьох інвесторів, адже вони не лише забезпечують стабільний дохід, а й допомагають урізноманітнити портфель та знизити ризики. Однак, щоб досягти максимальної прибутковості, важливо враховувати, що час їхньої купівлі має вирішальне значення.

Також в умовах сучасної економічної нестабільності, спричиненої війною, збереження та примноження заощаджень стало першочерговим завданням для багатьох українців. Щоб знайти відповідь на питання, куди вигідно інвестувати, варто звернути увагу на фінансові інструменти, які вже зараз демонструють високу дохідність і стабільність.