Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Финансовый взлет — что подняло украинские акции после Джидды arrow

Финансовый взлет — что подняло украинские акции после Джидды

12 марта 2025 14:07
Катерина Балаева - редактор
Украинские акции рвутся вверх — эффект переговоров в Джидде
Мужчина смотрит графики. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Украинский фондовый рынок получил мощный импульс после переговоров между украинской и американской делегациями в Джидде. Инвесторы позитивно восприняли новости о дипломатическом сближении, что сразу сказалось на котировках акций украинских компаний.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в среду, 12 марта, после трехдневного падения в среднем на 7%, курсы акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) резко пошли вверх. Рынок еврооблигаций также отреагировал ростом.

Читайте также:

Агросектор и энергетика на пике роста

Согласно данным WSE, наибольший рост продемонстрировали акции аграрного и энергетического секторов.

  • Milkiland — +9,52%;
  • KSG Agro — +10,07%;
  • Агротон — +7,27%;
  • ИМК — +5,68%;
  • Астарта (крупнейший производитель сахара) — +3,89%.

Рост акций этих компаний объясняется ожиданиями инвесторов относительно стабильности аграрного рынка и возможных финансовых вливаний в отрасль.

Похожий тренд наблюдался и в угольном секторе. Несмотря на то, что компания Coal Energy фактически прекратила деятельность из-за войны, ее акции подскочили на 8,44%.

Рынок масла и металлургия: кто выиграл и кто потерял

Особого внимания заслуживают акции "Кернела" — крупнейшего украинского производителя масла. Они выросли на 7,47%, хотя накануне компания показала самое большое падение среди аграриев (-8,06%).

На Лондонской бирже реакция была смешанной:

  • Ferrexpo (горно-рудный сектор) прибавила 7,09%;
  • МХП (аграрный холдинг, производство курятины) потеряла 0,97%.

Это свидетельствует о том, что инвесторы более оптимистично настроены относительно металлургии, чем относительно мясоперерабатывающей отрасли.

Еврооблигации и ВВП-варранты: стабильный рост

Украинские евробонды также отреагировали на позитивные новости. Котировки выросли в пределах 0,6-1,9%, в частности:

  • еврооблигации 2029 года — 68,13% от номинала;
  • еврооблигации 2036 года — 55,43% от номинала;
  • ВВП-варранты — +0,78% (до 77,75% от условной стоимости).

Главным драйвером этого роста стало улучшение геополитических перспектив Украины после переговоров в Джидде.

Что будет дальше с фондовым рынком

Несмотря на положительную динамику, рынок остается чувствительным к любым новостям. Аналитики прогнозируют, что дальнейший рост будет зависеть от таких факторов:

  • реакция США и ЕС на украинские инициативы;
  • дальнейшее развитие ситуации на фронте;
  • решения МВФ и других международных партнеров.

Сохранится ли этот тренд в ближайшие недели — вопрос остается открытым. Но сегодняшний рост уже стал сильным сигналом о доверии к украинской экономике.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин скептически относится к предложению США по 30-дневному прекращению огня в Украине. Кремль требует, чтобы любое соглашение отвечало "беспокойством Москвы" и отражало реалии на поле боя. Россия дала понять, что не готова к переговорам на условиях, предложенных Соединенными Штатами.

Напомним, в феврале новости о возможных мирных переговорах между президентами США, Украины и России спровоцировали рост украинских акций. Инвесторы оптимистично восприняли сообщения о дипломатических усилиях.

переговоры деньги Украина фондовый рынок акции

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:18 ВСУ сбили вражескую ракету с помощью IRIS-T — видео

14:13 Восторг туристов — какой курорт выбрать по системе "все включено"

14:13 Сибига поделился, как отреагировал Рубио на подаренную ему икону

14:13 Стало известно, когда США обсудят с РФ прекращение огня в Украине

Срочная новость

14:10 Рубио ответил, говорили ли стороны о территориальных уступках

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

14:07 Финансовый взлет — что подняло украинские акции после Джидды

14:05 На Одесчине спор из-за пропавших денег перерос в убийство

13:59 В КГГА не определились с движением транспорта во время тревог

13:58 Погода резко испортится — прогноз для харьковчан на завтра

13:50 Самые заветные мечты бойцов "Айдара" — о чем думают военные

14:18 ВСУ сбили вражескую ракету с помощью IRIS-T — видео

14:13 Восторг туристов — какой курорт выбрать по системе "все включено"

14:13 Сибига поделился, как отреагировал Рубио на подаренную ему икону

14:13 Стало известно, когда США обсудят с РФ прекращение огня в Украине

Срочная новость

14:10 Рубио ответил, говорили ли стороны о территориальных уступках

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

14:07 Финансовый взлет — что подняло украинские акции после Джидды

14:05 На Одесчине спор из-за пропавших денег перерос в убийство

13:59 В КГГА не определились с движением транспорта во время тревог

13:58 Погода резко испортится — прогноз для харьковчан на завтра

13:50 Самые заветные мечты бойцов "Айдара" — о чем думают военные

13:50 Самые заветные мечты бойцов "Айдара" — о чем думают военные

12:00 В Украине изменился курс доллара — в каких банках выгоднее обмен

11:30 Разница удивит — сколько стоит жизнь в городах Украины и ЕС

06:40 Зарабатывать на золоте просто — в Украине новые тарифы ломбардов

06:33 Состояние озимых и весеннее посевное — будет ли Одесщина с хлебом

11 марта 2025

19:47 Эпидемиологическая ситуация в Одессе — как защитить свой организм

12:23 О чем мечтают военные после победы — мысли бойцов "Айдара"

06:55 Как живут военнопленные РФ, — большой репортаж из лагеря

06:40 Цены на цветные металлы изменились — куда лучше сдавать латунь

10 марта 2025

22:33 Взаимоотношения Украины и США — мнения одесситов об их развитии

Text

13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
Text

21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

Text

17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Text

11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
Text

21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

Text

17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

27 февраля 2025

07:05 Что будет с минимальной зарплатой в Украине — сумма с 1 марта

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

1 марта 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта

27 февраля 2025

12:20 Как уберечь яблоню от осыпания плодов — волшебная подкормка

1 марта 2025

13:25 Салат с курицей "Леди" — сытный и одновременно легкий

6 марта 2025

13:53 Пакет помощи на 20 млрд евро — часть стран ЕС выступила против

1 марта 2025

17:56 Участники Нацотбора на Евровидение сбежали из Украины, — СМИ