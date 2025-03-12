Украинские акции рвутся вверх — эффект переговоров в Джидде

Мужчина смотрит графики. Фото: Freepik

Украинский фондовый рынок получил мощный импульс после переговоров между украинской и американской делегациями в Джидде. Инвесторы позитивно восприняли новости о дипломатическом сближении, что сразу сказалось на котировках акций украинских компаний.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в среду, 12 марта, после трехдневного падения в среднем на 7%, курсы акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) резко пошли вверх. Рынок еврооблигаций также отреагировал ростом.

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Агросектор и энергетика на пике роста

Согласно данным WSE, наибольший рост продемонстрировали акции аграрного и энергетического секторов.

Milkiland — +9,52%;

KSG Agro — +10,07%;

Агротон — +7,27%;

ИМК — +5,68%;

Астарта (крупнейший производитель сахара) — +3,89%.

Рост акций этих компаний объясняется ожиданиями инвесторов относительно стабильности аграрного рынка и возможных финансовых вливаний в отрасль.

Похожий тренд наблюдался и в угольном секторе. Несмотря на то, что компания Coal Energy фактически прекратила деятельность из-за войны, ее акции подскочили на 8,44%.

Рынок масла и металлургия: кто выиграл и кто потерял

Особого внимания заслуживают акции "Кернела" — крупнейшего украинского производителя масла. Они выросли на 7,47%, хотя накануне компания показала самое большое падение среди аграриев (-8,06%).

На Лондонской бирже реакция была смешанной:

Ferrexpo (горно-рудный сектор) прибавила 7,09%;

МХП (аграрный холдинг, производство курятины) потеряла 0,97%.

Это свидетельствует о том, что инвесторы более оптимистично настроены относительно металлургии, чем относительно мясоперерабатывающей отрасли.

Еврооблигации и ВВП-варранты: стабильный рост

Украинские евробонды также отреагировали на позитивные новости. Котировки выросли в пределах 0,6-1,9%, в частности:

еврооблигации 2029 года — 68,13% от номинала;

еврооблигации 2036 года — 55,43% от номинала;

ВВП-варранты — +0,78% (до 77,75% от условной стоимости).

Главным драйвером этого роста стало улучшение геополитических перспектив Украины после переговоров в Джидде.

Что будет дальше с фондовым рынком

Несмотря на положительную динамику, рынок остается чувствительным к любым новостям. Аналитики прогнозируют, что дальнейший рост будет зависеть от таких факторов:

реакция США и ЕС на украинские инициативы;

дальнейшее развитие ситуации на фронте;

решения МВФ и других международных партнеров.

Сохранится ли этот тренд в ближайшие недели — вопрос остается открытым. Но сегодняшний рост уже стал сильным сигналом о доверии к украинской экономике.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин скептически относится к предложению США по 30-дневному прекращению огня в Украине. Кремль требует, чтобы любое соглашение отвечало "беспокойством Москвы" и отражало реалии на поле боя. Россия дала понять, что не готова к переговорам на условиях, предложенных Соединенными Штатами.

Напомним, в феврале новости о возможных мирных переговорах между президентами США, Украины и России спровоцировали рост украинских акций. Инвесторы оптимистично восприняли сообщения о дипломатических усилиях.