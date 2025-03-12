Українські акції рвуться вгору — ефект переговорів у Джидді

Фінансовий зліт — що підняло українські акції після Джидди
Український фондовий ринок отримав потужний імпульс після переговорів між українською та американською делегаціями в Джидді. Інвестори позитивно сприйняли новини про дипломатичне зближення, що одразу позначилося на котируваннях акцій українських компаній.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у середу, 12 березня, після триденного падіння в середньому на 7%, курси акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) різко пішли вгору. Ринок єврооблігацій також відреагував зростанням.
Агросектор і енергетика на піку зростання
Згідно з даними WSE, найбільше зростання продемонстрували акції аграрного та енергетичного секторів.
- Milkiland — +9,52%;
- KSG Agro — +10,07%;
- Агротон — +7,27%;
- ІМК — +5,68%;
- Астарта (найбільший виробник цукру) — +3,89%.
Зростання акцій цих компаній пояснюється очікуваннями інвесторів щодо стабільності аграрного ринку та можливих фінансових вливань у галузь.
Схожий тренд спостерігався й у вугільному секторі. Незважаючи на те, що компанія Coal Energy фактично припинила діяльність через війну, її акції підскочили на 8,44%.
Ринок олії та металургія: хто виграв і хто втратив
Особливої уваги заслуговують акції "Кернелу" — найбільшого українського виробника олії. Вони зросли на 7,47%, хоча напередодні компанія показала найбільше падіння серед аграріїв (-8,06%).
На Лондонській біржі реакція була змішаною:
- Ferrexpo (гірничо-рудний сектор) додала 7,09%;
- МХП (аграрний холдинг, виробництво курятини) втратила 0,97%.
Це свідчить про те, що інвестори більш оптимістично налаштовані щодо металургії, ніж щодо м'ясопереробної галузі.
Єврооблігації та ВВП-варанти: стабільний ріст
Українські євробонди також відреагували на позитивні новини. Котирування зросли в межах 0,6-1,9%, зокрема:
- єврооблігації 2029 року — 68,13% від номіналу;
- єврооблігації 2036 року — 55,43% від номіналу;
- ВВП-варанти — +0,78% (до 77,75% від умовної вартості).
Головним драйвером цього зростання стало покращення геополітичних перспектив України після переговорів у Джидді.
Що буде далі з фондовим ринком
Попри позитивну динаміку, ринок залишається чутливим до будь-яких новин. Аналітики прогнозують, що подальший ріст залежатиме від таких факторів:
- реакція США та ЄС на українські ініціативи;
- подальший розвиток ситуації на фронті;
- рішення МВФ та інших міжнародних партнерів.
Чи збережеться цей тренд найближчими тижнями — питання залишається відкритим. Але сьогоднішнє зростання вже стало сильним сигналом про довіру до української економіки.
Як повідомлялось, російський диктатор Володимир Путін скептично ставиться до пропозиції США щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Кремль вимагає, щоб будь-яка угода відповідала "занепокоєнням Москви" та відображала реалії на полі бою. Росія дала зрозуміти, що не готова до переговорів на умовах, запропонованих Сполученими Штатами.
Нагадаємо, у лютому новини про можливі мирні переговори між президентами США, України та Росії спровокували зростання українських акцій. Інвестори оптимістично сприйняли повідомлення про дипломатичні зусилля.
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