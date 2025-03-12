Українські акції рвуться вгору — ефект переговорів у Джидді

Чоловік дивиться графіки. Фото: Freepik

Український фондовий ринок отримав потужний імпульс після переговорів між українською та американською делегаціями в Джидді. Інвестори позитивно сприйняли новини про дипломатичне зближення, що одразу позначилося на котируваннях акцій українських компаній.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у середу, 12 березня, після триденного падіння в середньому на 7%, курси акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) різко пішли вгору. Ринок єврооблігацій також відреагував зростанням.

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Агросектор і енергетика на піку зростання

Згідно з даними WSE, найбільше зростання продемонстрували акції аграрного та енергетичного секторів.

Milkiland — +9,52%;

KSG Agro — +10,07%;

Агротон — +7,27%;

ІМК — +5,68%;

Астарта (найбільший виробник цукру) — +3,89%.

Зростання акцій цих компаній пояснюється очікуваннями інвесторів щодо стабільності аграрного ринку та можливих фінансових вливань у галузь.

Схожий тренд спостерігався й у вугільному секторі. Незважаючи на те, що компанія Coal Energy фактично припинила діяльність через війну, її акції підскочили на 8,44%.

Ринок олії та металургія: хто виграв і хто втратив

Особливої уваги заслуговують акції "Кернелу" — найбільшого українського виробника олії. Вони зросли на 7,47%, хоча напередодні компанія показала найбільше падіння серед аграріїв (-8,06%).

На Лондонській біржі реакція була змішаною:

Ferrexpo (гірничо-рудний сектор) додала 7,09%;

МХП (аграрний холдинг, виробництво курятини) втратила 0,97%.

Це свідчить про те, що інвестори більш оптимістично налаштовані щодо металургії, ніж щодо м'ясопереробної галузі.

Єврооблігації та ВВП-варанти: стабільний ріст

Українські євробонди також відреагували на позитивні новини. Котирування зросли в межах 0,6-1,9%, зокрема:

єврооблігації 2029 року — 68,13% від номіналу;

єврооблігації 2036 року — 55,43% від номіналу;

ВВП-варанти — +0,78% (до 77,75% від умовної вартості).

Головним драйвером цього зростання стало покращення геополітичних перспектив України після переговорів у Джидді.

Що буде далі з фондовим ринком

Попри позитивну динаміку, ринок залишається чутливим до будь-яких новин. Аналітики прогнозують, що подальший ріст залежатиме від таких факторів:

реакція США та ЄС на українські ініціативи;

подальший розвиток ситуації на фронті;

рішення МВФ та інших міжнародних партнерів.

Чи збережеться цей тренд найближчими тижнями — питання залишається відкритим. Але сьогоднішнє зростання вже стало сильним сигналом про довіру до української економіки.

Як повідомлялось, російський диктатор Володимир Путін скептично ставиться до пропозиції США щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Кремль вимагає, щоб будь-яка угода відповідала "занепокоєнням Москви" та відображала реалії на полі бою. Росія дала зрозуміти, що не готова до переговорів на умовах, запропонованих Сполученими Штатами.

Нагадаємо, у лютому новини про можливі мирні переговори між президентами США, України та Росії спровокували зростання українських акцій. Інвестори оптимістично сприйняли повідомлення про дипломатичні зусилля.