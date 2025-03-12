Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Інвестиції arrow Фінансовий зліт — що підняло українські акції після Джидди arrow

Фінансовий зліт — що підняло українські акції після Джидди

12 березня 2025 14:07
Катерина Балаєва - редактор
Українські акції рвуться вгору — ефект переговорів у Джидді
Чоловік дивиться графіки. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Український фондовий ринок отримав потужний імпульс після переговорів між українською та американською делегаціями в Джидді. Інвестори позитивно сприйняли новини про дипломатичне зближення, що одразу позначилося на котируваннях акцій українських компаній.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у середу, 12 березня, після триденного падіння в середньому на 7%, курси акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) різко пішли вгору. Ринок єврооблігацій також відреагував зростанням. 

Читайте також:

Агросектор і енергетика на піку зростання

Згідно з даними WSE, найбільше зростання продемонстрували акції аграрного та енергетичного секторів.

  • Milkiland — +9,52%;
  • KSG Agro — +10,07%;
  • Агротон — +7,27%;
  • ІМК — +5,68%;
  • Астарта (найбільший виробник цукру) — +3,89%.

Зростання акцій цих компаній пояснюється очікуваннями інвесторів щодо стабільності аграрного ринку та можливих фінансових вливань у галузь.

Схожий тренд спостерігався й у вугільному секторі. Незважаючи на те, що компанія Coal Energy фактично припинила діяльність через війну, її акції підскочили на 8,44%.

Ринок олії та металургія: хто виграв і хто втратив

Особливої уваги заслуговують акції "Кернелу" — найбільшого українського виробника олії. Вони зросли на 7,47%, хоча напередодні компанія показала найбільше падіння серед аграріїв (-8,06%).

На Лондонській біржі реакція була змішаною:

  • Ferrexpo (гірничо-рудний сектор) додала 7,09%;
  • МХП (аграрний холдинг, виробництво курятини) втратила 0,97%.

Це свідчить про те, що інвестори більш оптимістично налаштовані щодо металургії, ніж щодо м'ясопереробної галузі.

Єврооблігації та ВВП-варанти: стабільний ріст

Українські євробонди також відреагували на позитивні новини. Котирування зросли в межах 0,6-1,9%, зокрема:

  • єврооблігації 2029 року — 68,13% від номіналу;
  • єврооблігації 2036 року — 55,43% від номіналу;
  • ВВП-варанти — +0,78% (до 77,75% від умовної вартості).

Головним драйвером цього зростання стало покращення геополітичних перспектив України після переговорів у Джидді.

Що буде далі з фондовим ринком

Попри позитивну динаміку, ринок залишається чутливим до будь-яких новин. Аналітики прогнозують, що подальший ріст залежатиме від таких факторів:

  • реакція США та ЄС на українські ініціативи;
  • подальший розвиток ситуації на фронті;
  • рішення МВФ та інших міжнародних партнерів.

Чи збережеться цей тренд найближчими тижнями — питання залишається відкритим. Але сьогоднішнє зростання вже стало сильним сигналом про довіру до української економіки.

Як повідомлялось, російський диктатор Володимир Путін скептично ставиться до пропозиції США щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Кремль вимагає, щоб будь-яка угода відповідала "занепокоєнням Москви" та відображала реалії на полі бою. Росія дала зрозуміти, що не готова до переговорів на умовах, запропонованих Сполученими Штатами.

Нагадаємо, у лютому новини про можливі мирні переговори між президентами США, України та Росії спровокували зростання українських акцій. Інвестори оптимістично сприйняли повідомлення про дипломатичні зусилля. 

переговори гроші Україна фондовий ринок акції

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:11 Змінили курс — як військові кораблі КНР налякали Австралію

15:10 Киянам підвищили тарифи на утримання будинків — що відомо

Text
Термінова новина

15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

15:10 Стан поранених та інші наслідки обстрілу Одеси

15:05 Виплати співробітникам поліції хочуть збільшити — що відомо

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Термінова новина

15:04 Зеленський розповів про кроки США, якщо Росія порушить перемир'я

15:02 Шпигунський додаток КНДР проник у Google Play — деталі атаки

14:57 Невтішний прогноз — кому з IT загрожує розвиток ШІ

14:57 Реформа МСЕК в Україні — Шмигаль пояснив, які роботи вже виконані

14:55 Рубіо відповів, чи стане угода про копалини гарантією безпеки

15:11 Змінили курс — як військові кораблі КНР налякали Австралію

15:10 Киянам підвищили тарифи на утримання будинків — що відомо

15:10 Стан поранених та інші наслідки обстрілу Одеси

15:05 Виплати співробітникам поліції хочуть збільшити — що відомо

Термінова новина

15:04 Зеленський розповів про кроки США, якщо Росія порушить перемир'я

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

15:02 Шпигунський додаток КНДР проник у Google Play — деталі атаки

14:57 Невтішний прогноз — кому з IT загрожує розвиток ШІ

14:57 Реформа МСЕК в Україні — Шмигаль пояснив, які роботи вже виконані

14:55 Рубіо відповів, чи стане угода про копалини гарантією безпеки

14:54 Тимчасове припинення вогню — Зеленський пояснив, чому погодились

13:50 Найзаповітніші мрії бійців "Айдару" — про що думають військові

12:00 В Україні змінився курс долара — у яких банках вигідніший обмін

11:30 Різниця здивує — скільки коштує життя в містах України та ЄС

06:40 Заробляти на золоті просто — в Україні оновились тарифи ломбардів

06:33 Стан озимих та весняний посівний — чи буде Одещина з хлібом

11 березня 2025

19:47 Епідеміологічна ситуація в Одесі — як захистити свій організм

12:23 Про що мріють військові після перемоги — думки бійців "Айдару"

06:55 Як живуть військовополонені РФ, — великий репортаж з табору

06:40 Ціни на кольорові метали змінилися — куди краще здавати латунь

10 березня 2025

22:33 Взаємини України та США — думки одеситів щодо їх розвитку

Text
Термінова новина

15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

Text

13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
Text

21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

Text

17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

Text

11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
Text

21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Text

17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:12 Вартість яєць злетіла в космос — що сталося з цінами в АТБ

27 лютого 2025

07:05 Що буде з мінімальною зарплатою в Україні — сума з 1 березня

1 березня 2025

22:36Висловив підтримку — Залужний опублікував фото з Зеленським

07:23 В'їзд до ЄС лише за гроші — які зміни готують українцям у 2025

4 березня 2025

16:05 Без права на обмін — у кого можуть конфіскувати долари

1 березня 2025

02:30 Мобілізація українців 50+ років — що зміниться з 1 березня

27 лютого 2025

12:20 Як вберегти яблуню від осипання плодів — чарівне підживлення

6 березня 2025

13:53 Пакет допомоги на 20 млрд євро — деякі країни ЄС виступили проти

1 березня 2025

13:25 Салат з куркою "Леді" — ситний і водночас легкий

17:56 Учасники Нацвідбору на Євробачення втекли з України, — ЗМІ