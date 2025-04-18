Как Украине удержать экономику после завершения войны

Экономика поствойны. Фото: Новини.LIVE

Ярослав Жалило д.э.н., заместитель директора Национального института стратегических исследований

Украина непременно победит, восстановит контроль над всей территорией и получит возмещение нанесенного ущерба от виновника этой войны.

Преступление агрессии, совершенное в центре Европы против одного из крупнейших европейских государств, обязательно будет наказано — это обязательная предпосылка стабильного и мирного будущего континента и, к счастью, понимание этого в конце третьего года войны начало овладевать европейским сообществом.

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Однако путь к этой победе будет значительно длиннее и труднее, чем это казалось три года назад. Перед Украиной стоит уникальная задача — не только достичь победы, но и обеспечить способность страны — ее экономики, гражданского общества, правовых и властных институтов — пройти этот длительный путь, сохраняя устойчивость и возможности последовательно формировать конкурентоспособное демократическое европейское государство.

Сейчас высоковероятно, что одним из этапов на этом пути будет специфический этап поствойны -- прекращение или снижение эффективности боевых действий при сохранении высокой вероятности их возобновления, временной оккупации части территории, дееспособности врага — а следовательно, на период этой паузы — значительного усиления гибридной агрессии России против Украины в разных сферах. В средне- и долгосрочном периоде экономическая способность пройти этот этап представляется определяющей. Между тем, на этапе поствойны страна столкнется с рядом вызовов.

Ключевые вызовы для экономики поствойны

Высокая обороноспособность и экономика войны

Во-первых, императивность обеспечения высокой обороноспособности страны. Это потребует решения комплекса проблем: дальнейшего наращивания оборонного производства, укрепления собственной способности финансировать оборонные расходы (а следовательно, налогоспособности экономики благодаря достижению ее высокой положительной динамики), обеспечения комплектации войска (а следовательно, сохранения человеческого потенциала страны), гарантирования устойчивости основных систем страны.

Восстановление инфраструктуры и условий жизни

Во-вторых, необходимость обеспечения восстановления от разрушений войны, которое должно обеспечить надлежащее функционирование экономики, качественные условия жизни, в частности соответствующие для возвращения в места проживания как ВПЛ, так и беженцев войны из-за рубежа.

Внешнее финансирование и доверие доноров

В-третьих, безальтернативность привлечения внешних финансовых ресурсов (помощи, кредитов, инвестиций) из-за невозможности обеспечения восстановления только внутренними ресурсами истощенной войной экономики.

Глобальная турбулентность как новая норма

В-четвертых, способность функционировать в условиях глобальной турбулентности, которая во многом вызвана именно последствиями развязанной Россией войны, а значит, вряд ли завершится раньше, чем агрессор будет преодолен.

Принципы построения экономики поствойны: от расходов к драйверам роста

Устойчивость в условиях рисков

Овладение инструментарием обеспечения устойчивости в условиях перманентно высоких рисков. В частности, речь пойдет об инфляционно-курсовой стабильности и кредитно-финансовой дееспособности экономики с высоким уровнем оборонных (экономически непроизводительных) расходов, а значит — принципиальном переосмыслении политики, проводимой Нацбанком. А также — о внедрении организационных и технических средств обеспечения безопасности на наиболее чувствительных направлениях: энергоснабжение, водоснабжение, транспортное сообщение и телекоммуникации, обеспечение продовольствием, безопасность людей (хранилища и безопасные пространства). Четкие планы обеспечения устойчивости должны существовать для всех регионов и общин.

Оборонное производство как индустриальный потенциал

Превращение значительных расходов на оборону в драйвер развития экономики. Нужен перевод оборонных производств на современные принципы, включая максимальное привлечение частного бизнеса, иностранных инвесторов, приобщение к международным цепочкам производства вооружения, запуск экспорта вооружения. Отдельная тема — возвращение в экономический оборот средств, выплаченных в качестве денежного обеспечения военнослужащих, что должно решаться в рамках общей перезагрузки денежно-кредитной политики.

Экономическая динамика и поддержка спроса

Максимальное использование достигнутого уровня безопасности для активизации экономической динамики: дерегуляция и поощрение предпринимательства, всесторонняя поддержка внутреннего спроса, поощрение инвестиций, в том числе иностранных инвесторов. Необходимость обеспечения текущих потребностей Сил обороны (а возможно — и размещенного в Украине иностранного контингента) станет весомой составляющей совокупного спроса.

Структурные изменения и новая география экономики

Способность обеспечивать динамические структурные изменения и управлять ими. В поствоенный период активизируются изменения в отраслевой структуре экономики, пространственном размещении активов (прежде всего из соображений безопасности), включенности в международные цепи создания стоимости и т.п. Сбалансированные изменения национального ресурсного потенциала должны обеспечиваться через современную промышленную политику, политику в отношении рынка труда и человеческого развития в целом, политику регионального и пространственного развития. Соответствующие структурные изменения должны, по сути, составлять содержание восстановления экономики от разрушений войны.

Инклюзивность и человеческий капитал

Достижение максимальной инклюзивности экономики — распространение положительного эффекта экономической динамики на максимально широкий круг вовлеченных стейкхолдеров. Поэтому в центре внимания должно быть создание возможностей для занятости, качественных и безопасных условий для жизни, содействие возвращению беглецов от войны. Распространенный тезис об ожидаемом значительном дефиците рабочих рук в послевоенный период справедлив, однако делать конкретные выводы и прогнозы пока рано, пока не определятся ключевые изменения в структуре экономики. Создание каждому гражданину возможностей для реализации его потенциала и за счет этого — укрепление национальной идентичности — важнейшая задача для сохранения человеческого капитала страны в период послевоенного периода.

Открытость и торговля в глобальной среде

Высокая открытость экономики и ориентированность на свободную торговлю — что может быть достаточно сложно при рисках распространения глобальных "торговых войн", однако это безальтернативная возможность привлечения финансового ресурса в масштабах, адекватных масштабам задач восстановления экономики. Именно открытость, создающая условия для установления контактов с широким спектром партнеров и инвесторов, позволит защитить базовые национальные интересы и субъектность страны в условиях высокой зависимости от внешних ресурсных поступлений.

От проектов к институтам: как избежать старых ошибок

Широкий круг очерченных задач доказывает, что построение экономической модели поствойны должно стать делом для широкого круга стейкхолдеров. Однако главное сейчас — перейти от господствующей до сих пор проектной парадигмы восстановления к построению институтов устойчивого развития экономики в условиях постоянно высоких рисков безопасности.

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