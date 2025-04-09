Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Інвестиції arrow Санкції за податкові правопорушення — роль вини arrow

Санкції за податкові правопорушення — роль вини

9 квітня 2025 07:04
Ганна Савченко - Асоційована юристка практики вирішення податкових спорів у Crowe Mikhailenko
Ганна Савченко
Асоційована юристка практики вирішення податкових спорів у Crowe Mikhailenko
Роль вини у застосуванні санкцій за податкові правопорушення в Україні
Податкові правопорушення. Фото: Новини.LIVE
Ганна Савченко - Асоційована юристка практики вирішення податкових спорів у Crowe Mikhailenko
Ганна Савченко
Асоційована юристка практики вирішення податкових спорів у Crowe Mikhailenko

Податкові правопорушення в Україні виходять далеко за межі простих помилок у розрахунках — вони передбачають складну юридичну оцінку наміру та поведінки платника податків. Актуальна судова та регуляторна практика свідчить про помітний зсув у бік визнання важливості фактора вини при визначенні відповідальності. Розуміння цього аспекту є критично важливим як для платників податків, так і для податкових органів, особливо на тлі зростаючої кількості випадків маніпулювання поняттям умислу для безпідставного накладення підвищених штрафів.

Що таке вина в контексті податкових правопорушень?

Відповідно до статті 109 Податкового кодексу України, податкове правопорушення — це протиправне, винне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене платником податків, податковим агентом, контролюючим органом або його посадовими особами, а також іншими особами у випадках, передбачених Кодексом.

Реклама
Читайте також:

Як і будь-яке правопорушення, податкове має чотири складові:

  • Об’єкт: правовідносини, що охороняються — у цьому випадку порядок адміністрування податків і зборів.
  • Об’єктивна сторона: зовнішній прояв правопорушення — конкретні дії або бездіяльність, що порушують закон, їх наслідки та причинно-наслідкові зв’язки.
  • Суб’єкт: особа, яка несе відповідальність (платник податків, агент або інша відповідальна особа).
  • Суб’єктивна сторона: внутрішнє ставлення особи до вчиненого — вина, що може проявлятись у формі умислу або необережності.

Хоча Кодекс досі не містить визначення вини, у юридичній практиці ця категорія є ключовою. Винним вважається той, хто не вжив достатніх заходів для дотримання норм, попри наявну можливість це зробити.

Нормативне закріплення вини

Підпункти 112.1 і 112.2 статті 112 Податкового кодексу встановлюють умови, за яких особа може бути притягнена до відповідальності:

  • якщо вона мала змогу дотриматися вимог, але не вжила достатніх заходів для цього;
  • якщо контролюючий орган доведе, що платник діяв недобросовісно, без розумності й належної обачності.

Обов’язок доказування вини покладається на податковий орган. У разі недоведеності — відповідальність не може бути застосована. При цьому всі сумніви тлумачаться на користь платника податків.

Вина — не завжди обов’язкова

Факт вини є кваліфікуючою ознакою не у всіх випадках. Вона прямо передбачена лише для окремих складів правопорушень — зокрема у статтях 123.2–123.5, 124.2–124.3, 125-1.2–125-1.4 ПКУ.

Так, стаття 124 передбачає, що при простроченні сплати грошового зобов’язання:

  • до 30 днів — штраф 5% від суми боргу;
  • понад 30 днів — 10%;
  • при умисному порушенні — 25%.

Отже, рівень вини напряму впливає на розмір санкцій.

Як довести умисел?

Умисел встановлюється, якщо податковий орган доведе, що платник свідомо створив умови, спрямовані на невиконання податкового обов’язку з метою одержання податкової вигоди.

Ознаками умислу можуть бути:

  • створення фіктивних господарських операцій;
  • відсутність економічної доцільності;
  • оформлення угод, не відповідних реальному змісту;
  • відсутність або дефекти первинних документів.

Але головне — це має бути доведено належними доказами. При їх відсутності або сумнівах — застосовується презумпція невинуватості.

Судова практика: позиція Верховного Суду

Після 2021 року Верховний Суд України послідовно формує практику, де чітко визначає критерії наявності вини.

Ключові рішення:

  • 08.12.2022, справа № 520/9294/21 — перший детальний аналіз умислу в податкових справах.
  • 16.03.2023 (№ 600/747/22-а), 03.08.2023 (№ 520/22505/21), 22.08.2023 (№ 520/18519/21) — суд визначив, що без доказів вини підвищені штрафи застосовуватись не можуть.
  • 05.10.2023, справа № 520/14773/21 — суд підтвердив обов’язковість доведення вини, ця позиція є обов’язковою для нижчих інстанцій (ч. 5 ст. 242 КАС).

Конкретний приклад: зниження штрафу

У справі № 160/24147/21 (16.11.2023) податковий орган наклав 50% штраф, вважаючи дії умисними. Верховний Суд встановив, що попереднє порушення вже було скасоване, а жодного прямого доказу умислу надано не було. Тому суд застосував базову ставку 5%, зменшивши суму санкції з 3,06 млн грн до 306 тис. грн.

Документальні перевірки: обмеження

У рішенні від 31.10.2024 у справі № 120/15159/23 Касаційний адмінсуд зазначив: в рамках камеральної перевірки довести умисел неможливо. Тому накладення підвищених санкцій у таких випадках є незаконним.

Сучасна податкова практика вимагає чіткого визначення й доказу вини. Її наявність або відсутність визначає не лише розмір штрафу, але й правові наслідки. Дотримання презумпції невинуватості й обов’язку доказування з боку контролюючих органів — ключові умови законності податкових санкцій в Україні.

закон податки Податкова служба помилки правопорушення
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Як отримати та відновити посвідчення УБД — відповідь Міноборони

07:19 Не сплатив штраф від ТЦК вчасно — що буде далі

07:15 Виплати на комуналку влітку — хто з травня втратить субсидію

07:04 Санкції за податкові правопорушення — роль вини

07:01 Українка відсудила 20 тис. грн у ПриватБанку — що сталось

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:40 Світоліна показала 14-річну українку, яка стане зіркою тенісу

06:30 Ситуація невтішна — яким буде врожай пшениці в Україні

06:30 Відстрочка і повідомлення в "Резерв+" — чи треба йти в ТЦК

06:25 Готуйте теплі речі — сьогодні синоптики обіцяють похолодання

06:22 Депутати взялись за порушення ТЦК — чи будуть карати

07:30 Як отримати та відновити посвідчення УБД — відповідь Міноборони

07:19 Не сплатив штраф від ТЦК вчасно — що буде далі

07:15 Виплати на комуналку влітку — хто з травня втратить субсидію

07:04 Санкції за податкові правопорушення — роль вини

07:01 Українка відсудила 20 тис. грн у ПриватБанку — що сталось

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:40 Світоліна показала 14-річну українку, яка стане зіркою тенісу

06:30 Ситуація невтішна — яким буде врожай пшениці в Україні

06:30 Відстрочка і повідомлення в "Резерв+" — чи треба йти в ТЦК

06:25 Готуйте теплі речі — сьогодні синоптики обіцяють похолодання

06:22 Депутати взялись за порушення ТЦК — чи будуть карати

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно