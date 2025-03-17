AstraZeneca приобретет EsoBiotec — что известно о сделке на 1 млрд долларов

Название AstraZeneca на фасаде здания. Фото: Reuters

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca приобретет биотехнологическую компанию EsoBiotec. Сумма сделки может достичь одного миллиарда долларов.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте AstraZeneca.

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Подробности о сделке

Как отмечается, в EsoBiotec создали уникальную технологию, благодаря которой генетическая модификация иммунных клеток выполняется непосредственно в организме пациента (in vivo). Успехи компании не остались незамеченными в AstraZeneca, ученые которой развивают клеточную терапию, особенно в области лечения онкологических заболеваний. Компания не только вкладывает средства в собственные разработки, но и покупает перспективные технологии.

Соглашение о покупке EsoBiotec усилит перспективы по созданию революционных методов клеточной терапии, занимающих считанные минуты. Как пояснили в AstraZeneca такой подход позволяет проводить клеточную терапию с помощью простой внутривенной инъекции, не истощая для процедуры иммунную систему пациента.

По предварительной информации, после сделки под контроль AstraZeneca перейдет 100% акций EsoBiotec.

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