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AstraZeneca инвестирует 1 млрд долларов в инновацию — детали

17 марта 2025 19:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
AstraZeneca приобретет EsoBiotec — что известно о сделке на 1 млрд долларов
Название AstraZeneca на фасаде здания. Фото: Reuters
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca приобретет биотехнологическую компанию EsoBiotec. Сумма сделки может достичь одного миллиарда долларов.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте AstraZeneca.

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Подробности о сделке

Как отмечается, в EsoBiotec создали уникальную технологию, благодаря которой генетическая модификация иммунных клеток выполняется непосредственно в организме пациента (in vivo). Успехи компании не остались незамеченными в AstraZeneca, ученые которой развивают клеточную терапию, особенно в области лечения онкологических заболеваний. Компания не только вкладывает средства в собственные разработки, но и покупает перспективные технологии.

Соглашение о покупке EsoBiotec усилит перспективы по созданию революционных методов клеточной терапии, занимающих считанные минуты. Как пояснили в AstraZeneca такой подход позволяет проводить клеточную терапию с помощью простой внутривенной инъекции, не истощая для процедуры иммунную систему пациента.

По предварительной информации, после сделки под контроль AstraZeneca перейдет 100% акций EsoBiotec.

Как писала ранее редакция Новини.LIVE, мобильный оператор "Киевстар" получит контроль над онлайн-сервисом заказа такси Uklon. Коммерческий директор Concorde Capital Александра Паращия, объяснял, что сделка поможет "Киевстар" превратиться в диджитал-компанию.

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AstraZeneca инвестиции деньги соглашение покупка

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