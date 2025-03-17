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AstraZeneca інвестує 1 млрд доларів у важливу інновацію — деталі

17 березня 2025 19:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
AstraZeneca придбає EsoBiotec — що відомо про угоду на 1 млрд доларів
Вчений тримає у руках ліки. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca придбає біотехнологічну компанію EsoBiotec. Сума угоди може сягнути одного мільярда доларів.

Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті AstraZeneca

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Подробиці щодо угоди 

Як зазначається, в EsoBiotec створили унікальну технологію, завдяки якій генетична модифікація імунних клітин виконується безпосередньо в організмі пацієнта (in vivo). Успіхи компанії не залишилися непоміченими в AstraZeneca, вчені якої розвивають клітинну терапію, особливо в галузі лікування онкологічних захворювань. Компанія не тільки вкладає кошти у власні розробки, а й купує перспективні технології.

Угода про купівлю EsoBiotec посилить перспективи щодо створення революційних методів клітинної терапії, що займають лічені хвилини. Як пояснили у AstraZeneca такий підхід дозволяє проводити клітинну терапію за допомогою простої внутрішньовенної ін'єкції, не виснажуючи для процедури імунну систему пацієнта.

За попередньою інформацією, після угоди під контроль AstraZeneca перейде 100% акцій EsoBiotec. 

Як писала раніше редакція Новини.LIVE, мобільний оператор "Київстар" отримає контроль над онлайн-сервісом замовлення таксі Uklon. Комерційний директор Concorde Capital Олександра Паращія, пояснював, що угода допоможе "Київстар" перетворитися на діджитал-компанію.

Також ми розповідали, як українці можуть заробляти на нерухомості. Мати непогані прибутки можна не тільки з оренди житла. 

AstraZeneca інвестиції гроші угода купівля

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19:27 Зеленські відвідали відкриття першого в Україні музею математики

19:25 Скандал із вуличними музикантами — у центрі Одеси співали Мурку

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

19:15 ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу злочинів РФ в Україні

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