Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Акции в ветроэнергетике активно дешевеют — при чем здесь Трамп arrow

Акции в ветроэнергетике активно дешевеют — при чем здесь Трамп

9 января 2025 11:22
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Дональд Трамп раскритиковал строительство ветровых электростанций - в чем проблема
Дональд Трамп во время пресс-кнференции. Фото: УНИАН
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Акции ряда европейских ветроэнергетических компаний начали терять в цене с 8 января. Удешевление происходит на фоне заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа, который пообещал, что во время его каденции будет действовать запрет на строительство новых ветряков.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Читайте также:

Как отмечают журналисты, еще раньше Трамп бездоказательно заявлял, что ветряные станции провоцируют развитие онкологических болезней. Также будущий хозяин Белого Дома боролся против ветряной электростанции у побережья своего шотландского поля для гольфа.

"Мы попытаемся придерживаться политики, при которой не будут строиться ветряки", — сказал Дональд Трамп во время пресс-конференции на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Как указывает агентство, акции датского производителя турбин Vestas Wind Systems A/S подешевели на 5,3% 8 января, тогда как акции компании Orsted A/S, которая разрабатывает офшорные ветроэнергетические установки, потеряли более 5% и зафиксировались на самом низком за последний год уровне. Возникли проблемы и у немецкого производителя турбин Nordex — его акции снизились на 4,9%.

Тем временем акции компаний, производящих чистую энергию, резко упали после победы Трампа на выборах.

Примечательно, что хотя Трампу и не нравится ветроэнергетическая отрасль, этот сектор активно развивался во время первого правления политика в США. Тогда компаниям предоставлялись федеральные льготы. Однако недавно Трамп уже подверг критике "массивные субсидии", которые, по его словам, получает эта технология от правительства США.

Ожидается, что теперь президент будет препятствовать компаниям разрабатывать и строить оффшорные ветровые электростанции. Вероятно, что Трамп может запретить федеральному правительству выдавать разрешения на строительство.

Как отмечают журналисты, во время президентской кампании политик предупредил, что как только начнет исполнять обязанности главы государства, он сразу же нацелится на оффшорную ветроэнергетическую отрасль с помощью исполнительных действий.

Теперь инвесторы в ветроэнергетику опасаются, что администрация Трампа откажется от части законов о снижении инфляции для поддержки сектора.

Напомним, Кабмин Украины в августе 2024 года принял Национальный план действий в сфере возобновляемой энергетики и план его реализации. Предполагается, что к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении достигнет 27%.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье в прошлом году заработала первая ветровая электростанция. Она обеспечивает светом под 3 тыс. домохозяйств.

США Дональд Трамп деньги экономика энергетика

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

12:31 Петиция о запрете раздачи тысячи гривен — Зеленский ответил

12:21 Прибыльная недвижимость — в какой стране ЕС стоит инвестировать

12:12 Трамп обвинил Байдена в пожарах в Калифорнии

12:11 ВР приняла законопроект о базовой военной подготовке — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:00 Запрещенные вещи в маршрутках — что нельзя перевозить пассажирам

11:59 Скандал — на Одесчине снова некачественно установили фортификации

11:49 Бедность среди населения выросла — ученая назвала причины

11:37 Украинка рассказала о катастрофическом пожаре в Лос-Анджелесе

11:31 Зеленский выразил США поддержку из-за пожаров в Калифорнии

12:31 Петиция о запрете раздачи тысячи гривен — Зеленский ответил

12:21 Прибыльная недвижимость — в какой стране ЕС стоит инвестировать

12:12 Трамп обвинил Байдена в пожарах в Калифорнии

12:11 ВР приняла законопроект о базовой военной подготовке — детали

12:00 Запрещенные вещи в маршрутках — что нельзя перевозить пассажирам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:59 Скандал — на Одесчине снова некачественно установили фортификации

11:49 Бедность среди населения выросла — ученая назвала причины

11:37 Украинка рассказала о катастрофическом пожаре в Лос-Анджелесе

11:31 Зеленский выразил США поддержку из-за пожаров в Калифорнии

11:29 Новый китайский вирус уже в Одесской области — сколько больных

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья