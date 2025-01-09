Дональд Трамп раскритиковал строительство ветровых электростанций - в чем проблема

Дональд Трамп во время пресс-кнференции. Фото: УНИАН

Акции ряда европейских ветроэнергетических компаний начали терять в цене с 8 января. Удешевление происходит на фоне заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа, который пообещал, что во время его каденции будет действовать запрет на строительство новых ветряков.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

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Как отмечают журналисты, еще раньше Трамп бездоказательно заявлял, что ветряные станции провоцируют развитие онкологических болезней. Также будущий хозяин Белого Дома боролся против ветряной электростанции у побережья своего шотландского поля для гольфа.

"Мы попытаемся придерживаться политики, при которой не будут строиться ветряки", — сказал Дональд Трамп во время пресс-конференции на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Как указывает агентство, акции датского производителя турбин Vestas Wind Systems A/S подешевели на 5,3% 8 января, тогда как акции компании Orsted A/S, которая разрабатывает офшорные ветроэнергетические установки, потеряли более 5% и зафиксировались на самом низком за последний год уровне. Возникли проблемы и у немецкого производителя турбин Nordex — его акции снизились на 4,9%.

Тем временем акции компаний, производящих чистую энергию, резко упали после победы Трампа на выборах.

Примечательно, что хотя Трампу и не нравится ветроэнергетическая отрасль, этот сектор активно развивался во время первого правления политика в США. Тогда компаниям предоставлялись федеральные льготы. Однако недавно Трамп уже подверг критике "массивные субсидии", которые, по его словам, получает эта технология от правительства США.

Ожидается, что теперь президент будет препятствовать компаниям разрабатывать и строить оффшорные ветровые электростанции. Вероятно, что Трамп может запретить федеральному правительству выдавать разрешения на строительство.

Как отмечают журналисты, во время президентской кампании политик предупредил, что как только начнет исполнять обязанности главы государства, он сразу же нацелится на оффшорную ветроэнергетическую отрасль с помощью исполнительных действий.

Теперь инвесторы в ветроэнергетику опасаются, что администрация Трампа откажется от части законов о снижении инфляции для поддержки сектора.

Напомним, Кабмин Украины в августе 2024 года принял Национальный план действий в сфере возобновляемой энергетики и план его реализации. Предполагается, что к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении достигнет 27%.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье в прошлом году заработала первая ветровая электростанция. Она обеспечивает светом под 3 тыс. домохозяйств.