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Акції у вітроенергетиці стрімко дешевшають — до чого тут Трамп

9 січня 2025 11:22
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Дональд Трамп розкритикував будівництво вітрових електростанцій — у чому проблема
Дональд Трамп на прес-конференції. Фото: УНІАН
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Акції низки європейських вітроенергетичних компаній почали втрачати у ціні з 8 січня. Здешевшання відбувається на фоні заяв новообраного президента США Дональда Трампа, який пообіцяв, що під час його каденції діятиме заборона на будівництво нових вітряків.

Про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg.

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Як зазначають журналісти, ще раніше Трамп бездоказово заявляв, що вітряки провокують розвиток онкологічних хвороб. Також майбутній господар Білого Дому боровся проти вітряної електростанції біля узбережжя свого шотландського поля для гольфу.

"Ми спробуємо дотримуватися політики, за якої не будуватимуться вітряки", — сказав Дональд Трамп під час пресконференції на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Як вказує агентство, акції данського виробника турбін Vestas Wind Systems A/S подешевшали на 5,3% 8 січня, тоді як акції компанії Orsted A/S, яка розробляє офшорні вітроенергетичні установки, втратили понад 5% і зафіксувалися на найнижчому за останній рік рівні. Виникли проблеми й у німецького виробника турбін Nordex — його акції знизилися на 4,9%.

Тим часом акції компаній, що виробляють чисту енергію, різко впали після перемоги Трампа на виборах.

Примітно, що хоча Трампу й недовподоби вітроенергетична галузь, цей сектор активно розвивався під час першого правління політика у США. Тоді компаніям надавалися федеральні пільги, однак нещодавно Трамп вже піддав критиці "масивні субсидії", які, за його словами, отримує ця технологія від уряду США.

Тож очікується, що тепер президент перешкоджатиме компаніям розробляти та будувати офшорні вітрові електростанції. Ймовірно, що Трамп може заборонити федеральному уряду видавати дозволи на будівництво. 

Як зазначають журналісти, під час президентської кампанії політик попередив, що як тільки почне виконувати обов'язки глави держави, він одразу ж націлиться на офшорну вітроенергетичну галузь за допомогою виконавчих дій.

Тепер інвестори у вітроенергетику побоюються, що адміністрація Трампа відмовиться від частини законів про зниження інфляції для підтримки сектору.

Нагадаємо, Кабмін України у серпні 2024 року ухвалив Національний план дій у сфері відновлювальної енергетики та план його реалізації. Передбачається, що до 2030 року частка відновлювальних джерел енергії у валовому кінцевому споживанні досягне 27%.

Також ми розповідали, що на Закарпатті минулого року запрацювала перша вітрова електростанція. Вона забезпечує світлом под 3 тис. домогосподарств.

США Дональд Трамп гроші економіка енергетика

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