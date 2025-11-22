Гетманцев рассказал о развитии украинской экономики — какие отрасли исчезли и можно ли их возродить

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

После распада Советского Союза в 1991 году Украина получила в наследство перспективные отрасли экономики, но за следующие 30 лет все достижения были утрачены. Речь идет, например, о судостроении и авиастроении.

Об этом в интервью для Новини.LIVE заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Реклама

Читайте также:

Какие отрасли экономики потеряны

По словам Даниила Гетманцева, в течение последних 30 лет страна делала все, что угодно, кроме построения какого-то целостного организма.

"Да, где-то были у нас какие-то прорывы, достижения. Но мы потеряли целые отрасли: судостроение, авиастроение, эти крупные заводы превратились в музеи", — сказал он.

Политик отметил, что приходили в упадок даже те отрасли, которые могли бы быть успешными и в дальнейшем. Поэтому страна сосредоточилась только на сельском хозяйстве, причем не на переработке — осталось только производство сырья и его экспорт.

Возможен ли экономический успех для Украины

По мнению политика, Украина может повторить путь экономического расцвета Польши. Причем сделать это можно даже быстрее, чем удалось нашему нынешнему союзнику.

"Но мы, наконец, должны опомниться, понять, что хватит уже разворовывать это системно, по-хамски так относиться к наследию экономическому, которое у нас есть, несмотря на то, что мы много потеряли", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Он также считает, что власти нужно поддерживать работников, бизнес и, сконцентрировавшись на тех отраслях, которые являются перспективными, взяться за работу.

Ранее председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил правительству отсрочить внедрение платежных терминалов для ФЛП 1 группы до завершения войны. Гетманцев говорит, что бизнесмены, которые и так работают сейчас на выживание, получат дополнительную финансовую нагрузку, но детенизацию это не сломает. Также политик объяснял, почему в экономике не будет прогресса из-за открытия десятков тысяч новых ФЛП. Гетманцев назвал важную причину, по которой экономические показатели снижаются, несмотря на появление бизнесов.