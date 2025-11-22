Відео
Гетманцев про зниклі галузі економіки — заводи стали музеями

Дата публікації: 22 листопада 2025 20:21
Оновлено: 20:40
Гетманцев розповів про розвиток української економіки — які галузі зникли та чи можна їх відродити
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році Україна отримала у спадок перспективні галузі економіки, але за наступні 30 років усі здобутки були втрачені. Йдеться, наприклад, про суднобудування та авіабудування.

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев. 

Читайте також:

Які галузі економіки втрачені 

За словами Данила Гетманцева, впродовж останніх 30 років країна робила усе, що завгодно, окрім побудови якогось цілісного організму.

"Так, десь були у нас якісь прориви, здобутки. Але ми загубили цілі галузі: суднобудування, авіабудування, ці великі заводи перетворилися в музеї", — сказав він.

Політик зауважив, що занепадали навіть ті галузі, які могли б бути успішними й надалі. Тож країна зосередилася лише на сільському господарстві, причому не на переробці — залишилося лише виробництво сировини та її експорт.

Чи можливий економічний успіх для України

На думку політика, Україна може повторити шлях економічного розквіту Польщі. При чому зробити це можна навіть швидше, ніж вдалося нашому теперішньому союзнику.

"Але ми, врешті, повинні схаменутися, зрозуміти, що годі вже розкрадати це системно, по-хамськи так ставитися до спадку економічного, який в нас є, попри те, що ми багато втратили",  — підкреслив Данило Гетманцев.

Він також вважає, що владі потрібно підтримувати працівників, бізнес і, сконцентрувавшись на тих галузях, які є перспективними, взятися за роботу.

Раніше голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев запропонував урядові відтермінувати впровадження платіжних терміналів для ФОП 1 групи до завершення війни. Гетманцев каже, що бізнесмени, які й так працюють зараз на виживання, отримають додаткове фінансове навантаження, але детінізацію це не зламає. Також політик пояснював, чому в економіці не буде прогресу через відкриття десятків тисяч нових ФОПів. Гетманцев назвав важливу причину, через які економічні показники знижуються, попри появу бізнесів. 

Данило Гетманцев економіка інтерв'ю суднобудування авіабудування
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
