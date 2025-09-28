Инновационный потенциал страны - изобретения украинцев, о которых мало кто знает

Мужчина работает за столом. Фото: Freepik

Украина известна миру своими выдающимися учеными и изобретателями. Но за громкими именами часто остаются в тени не менее интересные открытия, которые способны удивить даже знатоков истории науки и техники.

О самых интересных изобретениях украинцев за годы независимости рассказало издание Mind.

Гибкий суперконденсатор

Авторы изобретения — группа ученых "Львовской политехники". На вид — это кусок ткани, который можно прицепить на рюкзак, куртку или закрепить в палатке.

Суперконденсатор — автономный источник питания, который аккумулирует и распределяет энергию. Устройство можно использовать для обогрева или освещения. Известно, что над изобретением работали три научные группы Национального университета "Львовская политехника" под руководством Григория Ильчука.

В 2006 году проект заинтересовал Тайваньский текстильный научно-исследовательский институт. В 2011-м изобретение вошло в лучшие 100 мировых разработок по версии американского научного журнала Research & Development.

Бескровный анализ крови

Официальное название изобретения "Неинвазивный анализатор формулы крови АМП". Его разработал харьковчанин Анатолий Малыхин — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины. Ученый работал над изобретением 25 лет. Сейчас его разработку используют в Китае, Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Германии.

Чтобы взять анализ крови не нужна кровь пациента. Пять датчиков прибора закрепляют на шее, под мышками и на животе. Таким образом можно получить 131 показатель с точностью данных до 98%.

Диагностика рака на ранней стадии

Киевлянин Евгений Суслов — доктор медицинских наук, автор 20 изобретений, среди которых "Онкотест". Тестирование дает возможность диагностировать рак на ранней стадии, когда опухоль достаточно мала и никак не проявляет себя. Точность диагностики — 95%.

Чтобы выявить болезнь, достаточно капли крови или слюны пациента. С помощью реактивов тест выявляет кальциево-белковые комплексы, которые выделяют ядра раковых клеток. Также тест определяет, на каком этапе развития опухоль: растет или распадается.

Еще одно изобретение профессора — диагностика туберкулеза. Болезнь идентифицируется с помощью реактивов на основе крови пациента.

Антибиотик "Батумин"

Авторы — сотрудники Института микробиологии и вирусологии НАН

Батумин — антибиотик, который действует на стафилококки. Эти бактерии достаточно устойчивы к антибиотикам и способны выживать при любых условиях. В организме человека они могут находиться годами, но напоминают о себе, когда иммунитет ослаблен.

Группа ученых из Института микробиологии и вирусологии НАН Украины изобрела антибиотик, который действует на все виды стафилококков и почти не влияет на другие бактерии.

Неинвазивный глюкометр для диабетиков

Закарпатец Петр Бобанич изобрел неинвазивный глюкометр, который помогает диабетикам узнавать уровень сахара без анализа крови. Это устройство ученый создал для жены, которая заболела диабетом.

Прибор размером с мобильный телефон измеряет сахар с помощью клипсы, которая одевается на ухо. Он не только удобен в использовании, но и самый дешевый. Бобанич бесплатно передал чертежи и схемы в научные журналы, чтобы каждый желающий смог создать аппарат для собственного использования.

Хирургический шов-молния

Военнослужащий ВСУ Виталий Запека в 2006 году разработал шов, который помогает "зашить" рану за 10-15 секунд. В начале 1990-х Виталий попал в больницу с травмой ноги, где пришел к выводу, что традиционный способ зашивания ран требует усовершенствования.

На разработку понадобилось 10 лет, в течение которых Виталий штудировал учебники по хирургии. Так появилось устройство из силикона, пластика и клейкой перфорированной хирургической пленки. Шов клеится к краям раны, которую при необходимости можно раскрывать и закрывать как молнию. Такой шов останавливает кровотечение, избавляет от шрамов и нагноений.

Изобретение оценили в Институте Шалимова, но серийное производство в Украине наладить не удалось.

Устройство для борьбы с ураганами

Ученый физико-технологического факультета Ровенского государственного университета Виктор Бернацкий разработал устройство, которое может сохранить жизнь людей во время урагана. Конструкция улавливает потоки ветра и уменьшает их.

Чтобы обуздать стихию, достаточно нескольких сотен устройств. За свое изобретение Бернацкий получил награду Европейской научно-промышленной палаты.

Электросварка мягких тканей

Изобретатели — Институт электросварки им. Е.О. Патона. Идея принадлежит академику Борису Патону. Способ сварки живых тканей высокочастотным электротоком разрабатывали в течение 1992-1993 годов.

Сейчас метод используется в Украине и за ее пределами. Благодаря сварке требуется меньше времени для операции, швы легче заживают, кровопотеря во время операции исключена. Метод не требует шовного материала, скоб, клипс и сшивающих аппаратов. Технологию можно применять в гинекологии, урологии, торакальной хирургии, офтальмологии, онкологии.

Ротор Онипко

Полтавец Алексей Онипко — автор уникального изобретения в области альтернативной энергетики. Ротор производит энергию даже при скорости ветра от 0,3 м/с, то есть может использоваться где угодно. Прибор бесшумно работает и безопасен для птиц.

Жидкий струйный скальпель

Изобретатель — Виктор Бочаров, доктор наук, который долгое время работал конструктором на заводе "Антонов". В 2012 году команда ученых Национального авиауниверситета и Аэрокосмического института презентовала новый хирургический инструмент.

В основе аппарата — струйная технология, активно используемая в авиапромышленности. Скальпель работает под давлением воды. Мощная струя разъединяет ткани и капилляры, оставляя сосуды неповрежденными. Это помогает уменьшить потери крови, сократить продолжительность операции и уменьшить период реабилитации.

Бумага из опавших листьев

Студент-биотехнолог из Закарпатья Валентин Фречка еще в 17 лет обнаружил, что опавшие листья можно и нужно перерабатывать на бумагу. В 2017 году технология получила награду на фестивале инноваций МОН, получила "золото" на Международной олимпиаде по экологии в Кении и на Олимпиаде гениев в США.

В 2020 году Фречка запустил стартап RE-leaf, который производит экологически чистые пакеты. Известно, что для изготовления тонны бумаги нужно 2,3 тонны листьев. Планы у изобретателя амбициозные, он собирается построить фабрику, которая будет перерабатывать листья. Валентин Фречка получил от ЕС 2,5 млн евро на строительство.

Бионический протез с искусственным интеллектом

В 2022 году это изобретение вошло в перечень лучших по версии журнала Time и даже попало на обложку. Основатель стартапа Дмитрий Газда — врач-дерматолог по специальности. В 2006 году Дмитрий проходил хирургическую практику в американской больнице, где познакомился с девушкой, потерявшей руку в результате аварии. Это знакомство вдохновило Дмитрия на создание протеза.

Это первый робот-протез на базе искусственного интеллекта. В процессе использования искусственный интеллект анализирует данные 24 переносных датчиков и совершенствуется.

