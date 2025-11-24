Под Мариуполем россияне истощили месторождение каолина — добыча остановлена

Катериновский карьер в районе Мариуполя. Фото: Telegram-канал Петра Андрющенко

Катериновский карьер в районе Мариуполя окончательно остановил работу, потому что оккупационная администрация исчерпала все запасы щелочного каолина. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

За весь период работы карьера там добыли около двух миллионов тонн каолина. Но сейчас разработка месторождения, которое работало с 2003 года, стала невозможной.

Как оккупанты использовали каолин

После оккупации района в 2022 году сырье из карьера вывозилось через Мариупольский порт в Россию. Основными получателями были предприятия Воронежской области и город Шахты Ростовской области.

Андрющенко отметил, что щелочной каолин используют в производстве полукислых огнеупоров, фаянса, керамики и красок. В очищенном виде он применялся даже в фармацевтике — как инертная связующая добавка.

Последствия истощения месторождения

Закрытие карьера означает полное исчерпание локальных запасов сырья и невозможность продолжения промышленной добычи. Для оккупационной промышленной логистики это создает дополнительные ограничения, поскольку ресурс был одним из ключевых для ряда российских производств.

