Главная Индустрии В Мариуполе закрылся важный карьер — оккупанты исчерпали запасы

В Мариуполе закрылся важный карьер — оккупанты исчерпали запасы

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 17:58
обновлено: 17:58
Под Мариуполем россияне истощили месторождение каолина — добыча остановлена
Катериновский карьер в районе Мариуполя. Фото: Telegram-канал Петра Андрющенко

Катериновский карьер в районе Мариуполя окончательно остановил работу, потому что оккупационная администрация исчерпала все запасы щелочного каолина. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

За весь период работы карьера там добыли около двух миллионов тонн каолина. Но сейчас разработка месторождения, которое работало с 2003 года, стала невозможной.

Читайте также:

Как оккупанты использовали каолин

После оккупации района в 2022 году сырье из карьера вывозилось через Мариупольский порт в Россию. Основными получателями были предприятия Воронежской области и город Шахты Ростовской области.

Андрющенко отметил, что щелочной каолин используют в производстве полукислых огнеупоров, фаянса, керамики и красок. В очищенном виде он применялся даже в фармацевтике — как инертная связующая добавка.

Последствия истощения месторождения

Закрытие карьера означает полное исчерпание локальных запасов сырья и невозможность продолжения промышленной добычи. Для оккупационной промышленной логистики это создает дополнительные ограничения, поскольку ресурс был одним из ключевых для ряда российских производств.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе оккупанты забирают "бесхозное" имущество украинцев, пользуясь отработанными мошенническими схемами.

Также мы рассказывали, что в Испании было найдено перспективное месторождение лития  "Conchas", которое необходимо для производства электромобилей и как оно ослабит зависимость ЕС от поставок из Китая.

 

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
