Під Маріуполем росіяни виснажили родовище каоліну — видобуток зупинено

Катеринівський кар’єр у районі Маріуполя остаточно зупинив роботу, бо окупаційна адміністрація вичерпала всі запаси щелочного каоліну. Про це повідомив у Telegram керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За весь період роботи кар’єру там видобули близько двох мільйонів тонн каоліну. Але зараз розробка родовища, яке працювало з 2003 року, стала неможливою.

Як окупанти використовували каолін

Після окупації району в 2022 році сировина з кар’єру вивозилася через Маріупольський порт до Росії. Основними отримувачами були підприємства Воронезької області та місто Шахти Ростовської області.

Андрющенко наголосив, що щелочний каолін використовують у виробництві напівкислих вогнетривів, фаянсу, кераміки та фарб. В очищеному вигляді він застосовувався навіть у фармацевтиці — як інертна зв’язувальна добавка.

Наслідки виснаження родовища

Закриття кар’єру означає повне вичерпання локальних запасів сировини та неможливість продовження промислового видобутку. Для окупаційної промислової логістики це створює додаткові обмеження, оскільки ресурс був одним із ключових для низки російських виробництв.

