Для украинских аграриев ввели новые выплаты — что известно

Украинские аграрии получат до 150 млн грн — кого касается
В Украине для аграриев ввели новую выплату. 150 млн гривен получат покупатели украинской агротехники и оборудования по программе компенсации 25% ее стоимости.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
В ведомстве добавили, что эти средства направят 412 агропроизводителям, которые в июне подали заявки на компенсацию стоимости 888 единиц техники, приобретенных в рамках программы.
Детали проекта
Программа является составной частью политики развития производителей "Сделано в Украине".
Среди техники, за приобретение которой будет предоставлена компенсация, в частности:
- тракторы и прицепы;
- оборудование для транспортировки и хранения;
- почвообрабатывающая техника;
- системы для полива и многие другие наименования.
"Июнь стал одним из самых активных месяцев в программе: более 400 сельхозпредприятий подали заявки на компенсацию за 888 единиц техники. А это означает и дополнительные заказы для машиностроительных заводов, а значит — новые рабочие места, и одновременно — больше современной техники для аграриев. Выделенные Правительством в июле дополнительные 700 млн грн позволят профинансировать еще 3 тысячи заявок. Подавать их могут как сельхозпроизводители, которые выращивают продукцию, так и агроперерабатывающие предприятия", — отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Всего за 7 месяцев текущего этапа программы (по условиям он начинается в декабре) было приобретено 4 284 единицы украинской с/х техники и оборудования общей стоимостью более 3 млрд грн (с НДС). Государство оплатило почти 642 млн грн компенсации.
Как воспользоваться программой
Компенсация 25% стоимости (без НДС) предоставляется за сельскохозяйственные технику и оборудование, которое имеет не менее 60% украинской составляющей.
Перечень агротехники и оборудования с подтвержденным уровнем локализации публикуется на сайте Министерства экономики. По состоянию на август в Перечне 13 807 технических наименований от 157 производителей.
Воспользоваться ею смогут только агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР). Для участия в проекте необходимо выбрать технику или оборудование из официального Перечня на сайте Минэкономики, приобрести его и подать заявку через уполномоченный банк. В программе принимают участие 34 банка.
Производители, желающие включить свою продукцию в перечень, могут обратиться в Минэкономики, подав заявку на официальном сайте Министерства.
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