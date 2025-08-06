Для украинских аграриев ввели новые выплаты — что известно

Трактор обрабатывает поле. Фото: Freepik

В Украине для аграриев ввели новую выплату. 150 млн гривен получат покупатели украинской агротехники и оборудования по программе компенсации 25% ее стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

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В ведомстве добавили, что эти средства направят 412 агропроизводителям, которые в июне подали заявки на компенсацию стоимости 888 единиц техники, приобретенных в рамках программы.

Детали проекта

Программа является составной частью политики развития производителей "Сделано в Украине".

Среди техники, за приобретение которой будет предоставлена компенсация, в частности:

тракторы и прицепы;

оборудование для транспортировки и хранения;

почвообрабатывающая техника;

системы для полива и многие другие наименования.

"Июнь стал одним из самых активных месяцев в программе: более 400 сельхозпредприятий подали заявки на компенсацию за 888 единиц техники. А это означает и дополнительные заказы для машиностроительных заводов, а значит — новые рабочие места, и одновременно — больше современной техники для аграриев. Выделенные Правительством в июле дополнительные 700 млн грн позволят профинансировать еще 3 тысячи заявок. Подавать их могут как сельхозпроизводители, которые выращивают продукцию, так и агроперерабатывающие предприятия", — отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Всего за 7 месяцев текущего этапа программы (по условиям он начинается в декабре) было приобретено 4 284 единицы украинской с/х техники и оборудования общей стоимостью более 3 млрд грн (с НДС). Государство оплатило почти 642 млн грн компенсации.

Как воспользоваться программой

Компенсация 25% стоимости (без НДС) предоставляется за сельскохозяйственные технику и оборудование, которое имеет не менее 60% украинской составляющей.

Перечень агротехники и оборудования с подтвержденным уровнем локализации публикуется на сайте Министерства экономики. По состоянию на август в Перечне 13 807 технических наименований от 157 производителей.

Воспользоваться ею смогут только агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР). Для участия в проекте необходимо выбрать технику или оборудование из официального Перечня на сайте Минэкономики, приобрести его и подать заявку через уполномоченный банк. В программе принимают участие 34 банка.

Производители, желающие включить свою продукцию в перечень, могут обратиться в Минэкономики, подав заявку на официальном сайте Министерства.

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